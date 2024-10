El mensaje de Pampita a la hija de Roberto García Moritán tras la polémica separación

Roberto García Moritán y Carolina Pampita Ardohain protagonizaron la separación del año luego de anunciar a través de sus redes sociales que estaban separados. Todo esto sucedió luego de semanas donde los rumores fueron creciendo y finalmente los protagonistas tomaron la decisión de darle fin y confirmar lo que ya era algo inevitable.

En medio de todo esto, Ángel De Brito, comunicó en LAM que el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires tendría nueva novia. El conductor leyó un mensaje de una persona que vive cerca del edificio de Moritán y sostuvo que "Me escribe x persona y me dice que hubo una gala en la que Moritán estuvo cenando y que la chica de las cervezas del sábado volvió anoche al departamento de Moritán".

Luego agregó: "No es del medio porque no la reconoció a la chica. Se quedó a dormir. la chica hoy salió sola y tenía un bolso negro y anteojos. Igual, todos los encargados del edificio la vieron", leyó De Brito el mensaje de esta persona cercana al departamento de García Moritán, aunque no hay nada confirmado.

La publicación de Delfina García Moritán y el mensaje de Pampita. Foto: Captura de pantalla/ @delfigm_

Pampita recalcó siempre que Roberto formará parte de su familia y tuvo un gesto muy lindo con la hija del empresario que dio que hablar en las redes sociales. Delfina García Moritán subió una foto a su cuenta de Instagram y la modelo rápidamente le dejó un mensaje.

La publicidad de Delfina García Moritán que asombró a Pampita

Delfina compartió una publicidad que realizó y se encontraba muy contenta de dar este paso. Pampita le dejó un mensaje de apoyo a la hija de su exmarido demostrando la buena onda que hay entre ellas: "La más linda y buena", expresó la modelo en el posteo de la joven y rápidamente los seguidores le mostraron cariño a Carolina con comentarios positivos por su actitud con Delfina.