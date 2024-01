La lapidaria definición de Moria Casán sobre Pampita tras la pelea en el Bailando: "Atrasa con eso de...."

Sin dudas son dos figuras icónicas del mundo del espectáculo argentino pero hace un tiempo que se encuentran enemistadas. Moria Casán está de estreno ya que inauguró una nueva temporada de Brujas en Buenos Aires a teatro lleno mientras que Pampita está disfrutando de unos días en Punta del Este junto a su familia y amigas.

Sin embargo, con dos realidades bien distintas, Moria Casán aprovechó para volver a pegarle a su compañera de jurado en el Bailando: "“No califica Pampita para que yo pelee con ella".

La fuerte pelea entre Moria Casán y Pampita sigue vigente

En una nota que brindó 'La One' aseguró que está totalmente alejada de la temporada teatral porteña debido a sus múltiples ocupaciones: “Estoy en un détox absoluto, muy metida en mi mundo. No miro nada. Los chismecitos los dejo en el Bailando y se me van, y estoy estudiando Cabalá, que me lleva mucho tiempo”, contó.

Además resaltó: “Eso te llena de sabiduría y no es que eso te pone en modo zen y soy la más buena del planeta, sino que estoy muy elevada, entonces todo lo que está abajo es como ‘puaj’”, agregó Moria Casán que finalmente contó cómo quedaron las cosas con Pampita.

Hace un tiempo que tuvieron un fuerte cruce en el Bailando donde la número uno había lanzado: “Dejá de gritar, loca. Dejá de decir que regalamos notas, ridícula”. A lo que la súper modelo le respondió: “¿Qué te pensás? ¿Qué me vas a ningunear vos a mí? Hace años que no me dejo ningunear por nadie. Ni por vos, ni por nadie. ¡Conmigo no te metas!".

Con relación a estos dichos, Moria Casán analizó: "A Pampita le dio como un brote que me dijo ‘No te metás conmigo’ y se dice ‘No te metas’. Después me dijo ‘Soy más señora que vos’ y eso es de burguesa. Atrasó”, agregó. Y siguió: "La ubiqué un poquitito”.

¡Todo mal! Pampita y Moria Casán, enemistadas

Como siempre, la lengua filosa no se guardó nada y agregó: “Le agarró el ‘modo Macedo’, el ‘modo Vicuña’, el ‘modo La Plata’, todo ahí. Me parece que le cuesta un poco soltar el pasado y cada tanto le agarran brotes. Igual le entiendo todo porque le pasó lo peor que le puede pasar a un ser humano (…) y la banco porque es simpática, está buena, pero no califica y atrasa".

Para cerrar, Moria Casán disparó: "Se pone en una burguesa y con lo de ‘Soy más señora que vos’ atrasa, mamita".