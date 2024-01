Quién sería el nuevo novio de Nati Jota

Durante mucho tiempo, Nati Jota fue relacionada con el conductor de Luzu Tv, Nicolás Occhiato, de quien la influencer había declarado en varias ocasiones estar enamorada cuando ambos eran compañeros en el mismo programa “Nadie dice nada”. Sin embargo, cuando la rubia se pasó a la plataforma Olga, Nico comenzó a ser vinculado con su otra co-conductora Flor Jazmín Peña, con quien hace unos días blanquearon su romance en plena emisión en vivo. Ahora, Natalia Jersonsky sacudió las redes compartiendo una foto con quien supuestamente sería su nuevo novio.

Así fue que luego de que Nico y Flor Jazmín gritaran su amor a los cuatro vientos dándose un apasionado beso durante uno de sus últimos programas, Nati Jota utilizó sus redes sociales para enviarles a la flamante pareja un mensaje de felicitaciones. "Mis feliciteishons a Nico y Flor. ¡Ligué un TT (Trending Topic) súper de rebote porque creo que todos sabían que lo que hacíamos al aire era show y chiste!", escribió la influencer aclarando que su “enamoramiento” con Nico Occhiato era una broma que hacía parte del programa que conducían juntos.

La imagen de Nati Jota y Elial Moldavsky que levantó la polémica. Foto Instagram/ Nati Jota

El nuevo novio de Nati Jota

Luego de felicitar a Nico y Flor, comenzaron a correr rumores de que Nati Jota mantenía un romance con su también compañero de conducción en Olga, Elial Moldavsky, hijo del famoso comediante Roberto Moldavsky.

A través de una de sus historias de Instagram, donde acumula más de 2,5 millones de seguidores, Nati Jota compartió una foto junto a Elial donde se los veía muy cariñosos. "Holis, Eial… El primero del año", escribió la influencer.

Nati Jota aclara su situación sentimental con Elian Moldavsky

Como consecuencia del alboroto generado en las rede sociales luego de que Nati Jota comparta está publicación junto a su compañero de programa, el medio “TN Show” se contactó con la influencer para conversar sobre las especulaciones en torno a su supuesta relación con Elial.

Nati Jota desmintió su romance con Elial Moldavsky. Foto: Internet

“Nada que ver. Es recontra mi amigo Eio. Nos juntamos a jugar al fútbol. Nada más lejano. Somos muy amigos y grandes compañeros”, expresó Nati Jota.

Nati Jota fue agredida en un aeropuerto

Hace un tiempo, Nati Jota estuvo de vacaciones recorriendo México, donde vivió un momento preocupante cuando un hombre la agredió en uno de los aeropuertos del país azteca.

La influencer relató lo sucedido a través de su cuenta de X, antiguo Twitter. “Estoy en el aeropuerto comiendo tipo en un ‘box’ de esos con dos asientos enfrentados como con respaldo. Viene un chabón lleno de cosas (lo remarco porque lo hace más invasivo) a pedirme si se podía sentar en frente mío. El local estaba vacío”, comenzó. Nati Jota fue agredida en un aeropuerto de México. Foto: X/ Nati Jota

“Como maldita complaciente educada para decir que sí, tartamudeé. Pero finalmente le dije, de la manera más amable que me salió - y no recuerdo bien de lo incómoda que estaba: ‘Ay, perdón, me siento más cómoda así’. Me miró con una cara que me asustó y se fue”, continuó aclarando que a pesar de la mala reacción que tuvo la persona, no se sentó con ella.

Sin embargo, más tarde se volvieron a cruzar y este hombre terminó agrediéndola. “Después pasó y me hizo fuck you con cara amenazante”, explicó Nati Jota.

“Ahora está por ahí sentado y yo tengo miedo”, agregó la influencer mientras esperaba su vuelo. Nati, expresó también en el mismo mensaje que tenía ganas también de “bardearlo”, sin embargo reconoció que tenía más miedo que bronca, por lo que optó por no hacer nada.