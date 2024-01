Netflix amplió su catalogo con una de las películas más recordadas de los años '90

Netflix es una de las plataformas de streaming más elegidas en el mundo. La misma ofrece contenido variado, y cada mes renueva y amplía el catalogo. Si bien Netflix ha sumado películas y series realizadas en estos últimos años, hay films que no pasan de moda y uno de ellos es Pretty Woman, la película protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere.

La plataforma de streaming sorprendió a sus usuarios con esta incorporación que ya es un clásico del cine. A pesar de que la película ya tiene sus años, los espectadores la han escogido una vez más y de esta forma se convirtió en el sexto largometraje más popular en Netflix en este momento.

Richard Gere y Julia Roberts son una de las parejas más recordadas del cine. Créditos: X @martinbianchi.

Y si no te acordás de qué trata este film y/o no lo has visto y querés darle una chance, te compartimos la sinopsis oficial de Netflix: "En esta deliciosa comedia, un inescrupuloso millonario hace un acuerdo comercial con una prostituta de Hollywood, pero termina enamorándose perdidamente".

Mirá el tráiler de Pretty Woman

La película tiene una duración de dos horas y fue dirigida por Garry Marshall y guionada por J.F.Lawton. Además de Roberts y Gere, quienes participan en este film son: Ralph Bellamy; Jason Alexander; Laura San Giacomo; Alex Hyde-White; Amy Yasbeck; Elinor Donahue; Héctor Elizondo; y Judith Baldwin.

De esta manera, Julia Roberts ocupa dos lugares en la lista de las diez películas más populares del momento en Netflix, con Pretty Woman (1990) y Dejar el mundo atrás (2023)