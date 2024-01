Vicky Xipolitakis se refirió a los rumores de reconciliación con su exmarido

En la tarde de este miércoles, Luis Ventura informó que Vicky Xipolitakis se había reconciliado con su exmarido. "Vi a Vicky con Javier Naselli de la mano por las calles de Lanús", informó el periodista en el programa A la tarde (América TV).

"Yo terminaba de ir a saludar a un amigo mío, que es el encargado de un edificio contiguo al que yo estoy viviendo, en Lanús, y Juancito vino corriendo y me dice Vení que está la Xipolitakis con el marido, me dijo. Y salí, y fuimos corriendo, y me dice allá van", agregó.

"Entonces acelero el paso y me doy cuenta, entre mi renguera y que no veo bien, de que era ella", aclaró.

"¿Pero estás seguro de que era Naselli?", le preguntó la conductora. "Sin ninguna duda", ratificó. "Porque como Naselli la echó del departamento que tenía en Recoleta, ¿a dónde se fue a vivir Vicky? A dos cuadras de mi casa", especificó.

Tras las repercusiones de la noticia, el sitio Primicias Ya se comunicaron con la modelo para saber su opinión sobre lo sucedido. "Nuestro acercamiento es solo como padres. En todo momento estamos acompañando a Salvador", expresó categórica, despejando todo tipo de rumor sobre una posible reconciliación con su exmarido.