Estos son todos los estrenos que llegan a Amazon Prime Video en febrero

Amazon Prime Video anunció este miércoles los estrenos que tendrá la plataforma a partir del primero de febrero. Como cada mes, el sitio de streaming publicó el listado de series y películas que llegarán a lo largo de cada semana.

Sr. & Sra. Smith / 2 de febrero

Nueva serie

Noticias Relacionadas Estos son todos los estrenos que llegan a Netflix en febrero

Dos desconocidos consiguen trabajo para una misteriosa agencia de espías que les ofrece una vida glamurosa en Manhattan. ¿La trampa? Ahora serán un matrimonio que enfrentará una misión de alto riesgo cada semana. ¿Qué es más arriesgado? ¿El espionaje o el matrimonio?

No Te Preocupes Cariño / 7 de febrero

Un ama de casa de los años 50 que vive con su marido en una comunidad experimental utópica comienza a preocuparse de que su glamorosa compañía pueda estar ocultando secretos inquietantes. Protagonizada por Harry Styles y Florence Pugh.

Ascenso / 9 de febrero

Ana es una ambiciosa pasante que sueña con una carrera en arte. Cuando la ascienden a primera clase en un viaje de trabajo, conoce a Will, quien confunde a Ana con su jefa… una mentira piadosa que desencadena una glamorosa serie de acontecimientos, romances y oportunidades.



El Juego de las Llaves / 14 de febrero

Nueva temporada

A solo unos meses de la boda de Bárbara y Leo, el grupo continúa afrontando las consecuencias del pasado. En esta nueva temporada conoceremos a nuevos miembros que darán un giro a las vidas de los que se quedan. La interrogante en la historia es: ¿el juego seguirá?



Juega o muere / 15 de febrero

Un grupo de adolescentes de Salem descubre un cuchillo maldito que libera un demonio. El siniestro espíritu obliga a jugar versiones espantosas y mortales de juegos infantiles en los que no puede haber ganadores, solo sobrevivientes.



This Is Me… Now: A Love Story / 16 de febrero

No se parece a nada que hayas visto antes de Jennifer Lopez. La artista ha creado una odisea cinematográfica narrativa, impregnada de historias mitológicas y sanación personal. Esta producción se estrenará al mismo tiempo que su primer álbum de estudio después de una década.



Sin Aire / 23 de febrero

Dos hermanas bucean en un lugar hermoso y remoto pero una es golpeada por una roca, dejándola atrapada 28 metros más abajo. Con niveles de oxígeno peligrosamente bajos y temperaturas frías, su hermana tendrá que luchar por su vida.



Reina Roja / 29 de febrero

Nueva serie

Antonia es la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le permite convertirse en "Reina Roja" de un proyecto policial secreto. Cuando el hijo de una magnate es asesinado y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, la "Reina Roja" se pone en marcha.

The Second Best Hospital in the Galaxy / 23 de febrero

Nueva serie

En esta nueva serie animada conocemos a las doctoras Sleech y Klak, quienes se verán en la obligación de tratar una epidemia que amenaza la galaxia. Con ingenio y compasión, las doctoras alienígenas se las ingeniarán para curar esta misteriosa enfermedad.