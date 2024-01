Moria Casán confesó cuál fue el objeto íntimo que le envió a Susana Giménez y disparó contra el adiós a los escenarios de la diva

Mientras Susana Giménez celebraba sus 80 años en Punta del Este (Uruguay), Moria Casán se sinceró sobre el vínculo que tiene con la diva, confesó cuál fue el objeto íntimo que le hizo llegar; y cuestionó en duros términos el adiós a los escenarios de la estrella de Telefe.

En diálogo con Ángel de Brito en LAM (América), mientras se preparaba para la final del Bailando (América), Moria Casán respondió honesta sobre si llamó a Susana Giménez para saludarla por su cumpleaños. "No la saludé a Susana porque con ella no nos hablamos por teléfono nunca... La última vez que estuve con Susana fue cuando le presenté a Moyano. Hace más de seis años, yo fui al Four Seasons y ella estaba con su hija Mecha, con Yankelevich, un grupete, ahí nos saludamos, le presenté a Moyano y después le mandé un lubricante por un amigo mío", confesó La One sobre el particular objeto íntimo que le envió a la figura con la que compartió años frente a las cámaras.

De todas formas, Moria Casán aclaró que cuando terminaron de trabajar juntas, con Susana Giménez dejaron de verse de manera frecuente. "Ella no me invitó a su casamiento. Una vez sola me invitó a pasar fin de año a su casa que yo estaba libre y fui a Punta del Este, pero no nos llamamos nunca".

En tanto que Casán contó que cuando estuvo presa en el exterior, recibió más llamados de otra gran diva de la escena nacional que de Giménez. "Yo no esperaba devolución de nadie porque no me victimizaba... Pero ¿sabés quién es la que más llamó y lloraba? Mirtha Legrand’".

Susana Giménez cumplió 80 años este lunes. Foto: Instagram @gimenezsuok.

Por último, cuando Ángel de Brito le confesó a Moria Casán sobre la despedida de Susana Giménez de los escenarios, que tuvo lugar durante el fin de semana en Punta del Este, la jurado del Bailando respondió contundente: "No, ¿cómo la voy a ir a ver? Me da lástima que se despida en un hotel de su carrera en Uruguay. Está todo bien, pero este país le dio todo. Gorda, despedite en la calle Corrientes, mamita, cómo te vas a despedir en Uruguay en un hotel".