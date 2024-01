Así es la nueva vida de Marcos Ginocchio, alejado de los medios

Desde que salió de la casa de Gran Hermano como el ganador, Marcos Ginocchio supo lo que es ser solicitado por los medios, que se hable de su vida permanentemente y los pro y contras de la fama.



No obstante, el joven salteño tomó una importante decisión: se alejará, al menos por un tiempo, de los medios. Según contó Ángel de Brito en LAM, su programa de América, el ganador de la última edición de Gran Hermano no quiere hacer televisión.

Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano.

Mucho se habló de la posibilidad de que Marcos Ginocchio pudiera integrar, de alguna manera, la actual edición del reality de la casa más famosa del país, como lo estuvo haciendo Julieta Poggio. Sin embargo, sus intenciones fueron otras.

“Por ahí lo tenemos acá, pero lo digo. Capaz lo tenemos en unos días en vivo y lo cuenta él. No quiere hacer tele. No quiere hacer Gran Hermano. Esto es palabra mía. No quiere estar en ningún panel”, comentó Ángel de Brito.

“Quiere seguir trabajando como modelo. Se está preparando para actuar, pero no quiere agarrar ninguna cosa hasta que no se sienta preparado. No quiere hacer papelones y quiere hacer un trabajo profesional”, agregó el conductor de LAM.

Marcos Ginocchio.

En estos días mucho se habla del perfil de Marcos Ginocchio, que lo hizo convertirse en ganador de Gran Hermano. Lejos de las polémicas y de los escándalos, el joven salteño se ganó el cariño del público.

Ahora, pareciera que “El Primo” busca seguir por esa misma senda, apartado de cualquier tipo de conflicto, muy habituales para quienes trabajan en televisión. Por lo tanto, habrá que esperar un tiempo más para volver a verlo en la pantalla.