Flor Vigna mandó al frente a Nicolás Cabré y reveló una polémica frase del actor sobre Laurita Fernández

Luego de que Flor Vigna publicara una foto erótica de una escena con Nicolás Cabré en una ficción, se desató un terrible escándalo con Laurita Fernández, quien en su momento era la pareja del actor.



El origen de esta historia está en el año 2018, cuando Flor Vigna abandonó el Bailando para hacer una novela con Nicolás Cabré. ¿La experiencia? Muy negativa, según contó la bailarina, quien tildó al actor de muy mal compañero.

Flor Vigna y Nicolás Cabré.



Cuando la actual pareja de Luciano Castro publicó la foto, Laurita Fernández la llamó para pedirle explicaciones. “Nunca en mi vida salí con él. La pasé muy mal. Imaginate que yo estudio teatro desde los 11 años. Realmente me costó mucho conseguir mis oportunidades y cuando por fin confían en mí para un protagónico, me tocó un compañero que si no le das bola, te las hace todas”, aclaró la cantante.



“Fue re feo, eh. No dije nada porque tenía miedo de quedarme sin laburo. No importa. No quiero hablar porque siento que todavía me hace falta más recorrido como para decir cosas del espectáculo y no me dejen de llamar. Yo lo admiraba un montón a él”, agregó Flor Vigna.



Asimismo, la cantante recordó algo polémico que le había dicho Nicolás Cabré sobre el conflicto con Laurita Fernández en aquel momento. “Creo que tiene que ver más con un delirio de él de cómo provoca a sus novias para pegarles algo en la cabeza. También hay un tema de su cobardía cuando decía que nos arregláramos nosotras porque era un problema entre mujeres”, reveló.

Nicolás Cabré, Flor Vigna y Laurita Fernández.



Por otra parte, en el año 2019, un año después de haber compartido ficción, ante la consulta sobre cómo terminó el vínculo laboral con Nicolás Cabré, Flor Vigna comentó: “Nuestro compromiso era con la novela, saber la letra cuando estábamos ahí e interpretarla lo mejor que se podía”.



En cuanto a la pelea con Laurita Fernández, reconoció que no se sintió cómoda y hasta confesó haber quedado algo triste y afectada por la situación. “Entiendo todo, qué sé yo. No me gustó lo que pasó, pero me quedé muy tranquila que todo el elenco sabe que nunca estuve en su camarín ni en su auto. Y él también lo sabe. Es como algo más de la pareja. Lamentablemente hay cosas que siguen pasando”,