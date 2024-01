Así es la mansión donde empezó a convivir Laurita Fernández

Con estilo industrial y grandes espacios, la mansión de Laurita Fernández es muy comentada por sus seguidores en las redes sociales. Es que la conductora y bailarina muestra en su Instagram cómo es el lugar en el que empezó a vivir, en Pilar, con su novio, Peluca Brusca.



Laurita Fernández vive en el barrio privado Haras, en el kilómetro 46 de la autopista Panamericana. Con tanto trabajo, entre la televisión y lo que se le viene en teatro, la artista descansa alejada del ruido de la ciudad.

Laurita Fernández mostró su mansión de Pilar. Foto: @holasoylaurita.



La mansión le quedó a la conductora de su relación con Nicolás Cabré. Mientras estuvieron en pareja, vivieron allí durante tres años. Ahora, ella decidió mudarse a esa lujosa casa, aunque primero le hizo algunas renovaciones.



En ese proceso, Laurita Fernández compartió en sus redes sociales detalles de los nuevos espacios en su mansión. Uno de los ambientes que más se destaca y que más se puede ver en su Instagram es el patio, con un piso de losa y divisores de piedra.



Por otra parte, Laurita Fernández destacó en varias ocasiones cómo quedó el baño luego de los trabajos de remodelación. Muy orgullosa y feliz por el resultado, la conductora de Canal 9 compartió varias fotos presumiendo ese lugar de la casa.

Laurita Fernández remodeló la mansión en la que vivió con Nicolás Cabré. Foto: @holasoylaurita.



“Lo que más desorientada me tenía era el baño. Y hoy puedo decir que es el espacio que más auténtico quedó: no sabía qué poner, no quería la veta tradicional. Y finalmente elegí un terrazo. ¿Les gusta?”, escribió en su cuenta de Instagram.



Asimismo, en cuanto a la cocina, tiene un estilo industrial que se repite en toda la casa. Cuenta, además, con pisos blancos y techo de cemento, lo que le otorga una apariencia amplia y limpia. También cuenta con una barra.

Laurita Fernández mostró muy orgullosa cómo quedó el baño de su mansión. Foto: @holasoylaurita.

El baño, el lugar que más le gustó cómo quedó a Laurita Fernández. Foto: @holasoylaurita.

Laurita Fernández mostró la cocina de su mansión. Foto: @holasoylaurita.