La palabra de Viviana Canosa tras la versión de un encuentro íntimo con Luis Lacalle Pou

Hace algunos días, se habló de un presunto encuentro íntimo entre Viviana Canosa y Luis Lacalle Pou, y ahora, mientras se encuentra de vacaciones en Punta del Este, la conductora rompió el silencio sobre la versión de romance con el presidente uruguayo.

Juan Etchegoyen dialogó en Mitre Live con su colega del vecino país Martín Lema, quien aseguró que el jueves 11 de enero Canosa y Lacalle Pou tuvieron un encuentro en el contexto de un evento benéfico organizado por el Ministerio de Turismo. El periodista inicialmente se abstuvo de mencionar con nombre y apellido a los protagonistas de este relato, aunque finalmente reveló que se trata de la comunicadora y el mandatario.

Luis Lacalle Pou, envuelto en rumores de romance con Viviana Canosa. Foto: Télam.

"Mucha gente de la política fue, y también personas reconocidas en el mundo del espectáculo", comentó el cronista sobre la situación en la que la periodista y el mandatario se encontraron. Luego, según una fuente del comunicador uruguayo, Viviana Canosa se sacó una foto con el padre de Luis Lacalle Pou en el evento, y que fue todo "muy bajo perfil, para que ninguna persona se dé cuenta de que está pasando algo".

Según el periodista, Canosa y Lacalle Pou luego se retiraron a una casa que tendría él en José Ignacio, un "lugar sumamente privado, reservado". "Se podriá decir que pasaron la noche juntos, y el romance se terminó dando el jueves por la noche", aseguró el entrevistado.

"Solamente ellos saben lo que pasó ahí adentro, pero son dos personas grandes. No creo que hayan jugado a las cartas. Ella y él estaban solteros, ninguno metió la pata. Nadie hizo nada malo", continuó el cronista sobre el presunto encuentro íntimo entre Luis Lacalle Pou y Viviana Canosa.

Además, el periodista contó que habló con la conductora y le preguntó sobre esta versión. "Voy a la fuente, y no me dice ni que sí ni que no, me la deja picando. Entonces yo lo tengo que contar", anticipó.

Tras pretuntarle a Viviana Canosa si es cierto que está empezando una relación con Luis Lacalle Pou, la periodista se limitó a responder: "Buenas tardes, de mi vida privada no hablo. Abrazo".

Finalmente, Juan Etchegoyen remarcó sobre los dichos de Canosa: "Es raro que si la información no es cierta, ella no lo desmienta. y aún siendo cierta la información, tranquilamente la puede desmentir. Con la información que vos traés, y la respuesta de Canosa, para mí está todo dicho".