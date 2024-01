Daniela Celis sorprendió al contar qué les pasa a los hombres cuando la ven

Cuando faltan apenas dos semanas para que Daniela Celis dé a luz, la ex Gran Hermano contó cómo vive este momento tan especial para ella y Thiago Medina y sorprendió al mismo tiempo al revelar qué les pasa a los hombres cuando la ven.



La joven oriunda de Moreno explicó que, desde que muestra su panza de embarazada en las redes sociales, comenzó a recibir todo tipo de mensajes, desde elogios y hasta comentarios subidos de tono.

Daniela Celis. Foto: @danielacelis01.



“Es verdad que las embarazadas levantamos más y me sorprendió lo que me pasó en las redes sociales con los hombres”, comentó Daniela Celis en una charla con el periodista Nicolás Peralta.



“No sabía que existía este mundo, como el de los fetiches de los pies que genera todo tipo de morbos. Bueno, con la panza me pasó lo mismo. Y no paré de recibir mensajes de todo tipo”, agregó la ex Gran Hermano y pareja de Thiago Medina.



Asimismo, Daniela Celis confesó que, si bien en un principio se vio muy sexy con su pancita de embarazada, con el paso de los meses, a medida que fue creciendo, ya no se sintió tan cómoda con su imagen y empezó a experimentar altibajos.

Daniela Celis. Foto: @danielacelis01.



“Tengo mis momentos, mis altos y bajos. Me pasaba que al principio me parecía sensual la panza de una mujer y me generaba algo lindo”, reveló Daniela Celis sobre los lógicos cambios físicos de la gestación.



“La primera parte del embarazo me pasaba eso: me sentía linda, todos me halagaban y la llevaba bien. Pero cuando empezó a crecer tanto, ya ni registro los piropos y no me siento nada sexy. Me cuesta un montón”, cerró.