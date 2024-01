Estefanía Pasquini reveló el gesto de su hijo con Alberto Cormillot tras la internación

Luego de unos días de enorme susto y preocupación por su salud, Alberto Cormillot recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa. Incluso, ya tiene ganas de volver a trabajar, contó su esposa, Estefanía Pasquini.



“Así que eso claramente habla de la mejora, porque ya quiere empezar a hacer de todo. Claramente, no lo vamos a dejar”, comentó la nutricionista en una charla con el sitio de TN Show.

Estefanía Pasquini, confirmando que Alberto Cormillot había recibido el alta.



Alberto Cormillot había sido internado de urgencia por una gastroenteritis que derivó en una fuerte deshidratación. Según contó Estefanía Pasquini, aún no lograron determinar cuál fue el motivo de su afección.



“Mandaron a hacer análisis para descartar algunas cosas y dio negativo. Creemos que claramente los tres tuvimos lo mismo, pero él tiene un gen que, en lo gastrointestinal, evoluciona peor que en otros”, explicó la nutricionista.



En cuanto a los días de internación, Estefanía Pasquini comentó que, cuando la idea era pasar a un plan de hidratación, no fue posible porque seguía con un estado de descompostura. “Así que sólo se podía seguir tratando de estabilizarlo mientras seguía con las deposiciones. No se podía hacer más que eso”, remarcó.

Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini y Emilio.



Por otra parte, superado el susto por la internación, Estefanía Pasquini reveló cómo se lo tomó su hijo Emilio, ya que los tres compartieron habitación. “Dormimos en colchones en el piso. Es un montón por ser tan chiquito”, comentó.



Asimismo, sacó a la luz un hermoso gesto que tuvo el niño con Alberto Cormillot en los días de internación. “Es un dulce. Le decía: ‘Pobre papi, tiene nana. Besito curador’. Y después le daba besos. Es un sol”, contó.