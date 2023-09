El Bananero: "Mostré una forma de encarar la vida y de reírse sin límites"

Este viernes, el Groove de Palermo recibirá a El Bananero. Este “mal influencer”, uno de los más importante de Latinoamérica, llega con su nuevo espectáculo llamado Cancelame ésta en donde actuarán como bandas invitadas Eruto de salame y ¡Chori Punk!

Adrián Maximiliano Nario, tal su nombre completo, vive en Miami hace varios años y además de ser standapero y subir sus contenidos a las redes, también tiene su página web, su línea de cervezas y su videojuego. El Bananero es uno de los primeros influencers, incluso desde antes que exista esa palabra, cuando comenzó su carrera en internet hace casi 20 años.

El Bananero dialogó con MDZ y con su característica simpatía y particular humor recordó sus primeros momentos en el mundo de la comedia, habló sobre sus otros emprendimientos y reflexionó sobre la forma de hacer reír.

- ¿Cómo surgió este espectáculo Cancelame ésta?

- El tema del nombre, más que nada, es porque es un espacio en el que trato de exteriorizar y poner a la vista todo lo que hago que en las redes me lo bajan. Es bastante zarpado, por momentos casi pornográfico. Son todas cosas que por ahí no puedo hacer en las redes sociales, entonces lo hago en un show en vivo, sin ningún tipo de tapujo ni limitación. El Bananero, dentro de todo, se popularizó en su momento por hacer videos cagándome en todo, pero con el transcurso del tiempo, de los años, se empezó a limitar mucho la forma de expresión, la forma del humor como tal. Entonces, yo tuve una evolución y con ciertas cosas se trata de no joder, pero esas cosas las muestro en los espectáculos.

El Bananero llega este viernes con su nuevo espectáculo.

- En los comienzos del internet influenciaste y fuiste parte de la adolescencia de varias generaciones...

- Sí, yo creo que uno, en su momento, cuando se está formando, encuentra el tipo de humor que lo hace reír. A mí también, de chico, cuando veía las partes de Tinelli es lo que más me divertía. De la misma forma, unos años después, le pasó a otros con mis videos. Al ser el comienzo de internet explotó de una forma que nunca me imaginé que iba a llegar a tanto. Muchos me joden, me dicen, "me cagaste la infancia", "me cagaste la adolescencia", "me empecé a pajear por ver tus videos". Y yo no sé si arruiné una generación, pero creo que les mostré una forma de encarar la vida y de reírse de ciertas cosas sin límites. No sé si está bien o mal, para mí está bien.

- ¿Te molesta que te censuren o intenten cancelar?

- Ahora ya medio que no. Yo te digo la verdad, al principio, cuando empecé a hacer contenido, que en realidad empecé haciendo una sección que yo tenía de animación del Mono Mario, estoy hablando del año 2000, yo subía mis videos que eran una garcha y toda la gente me puteaba, me decía esto es horrible, es una mierda. Y se referían directamente al contenido, entonces como que ya aprendí desde una temprana edad en el proceso creativo de generar contenido, que la gente te va a putear, ya sea con fundamento o sin, te va a putear todo, entonces como que desarrollé un poco de piel gruesa al respecto. Y después, cuando empezás a hacer cosas buenas que a todos les gustan, te acostumbras al otro comentario, al que todos te chupan el culo, te dicen "sos un fenómeno", "sos un crack".

Es como la vida, a veces estás bien y tomás las cosas bien y a veces una boludez te puede lastimar. Los comentarios de la gente hay que tomarlos con liviandad, los buenos y los malos

- ¿Y cómo empezaste a hacer el doblaje de las películas?

- Cuando arrancaban un nuevo año de Videomatch siempre hacían un doblaje. Me acuerdo que hicieron uno con la película Speed de Keanu Reeves y lo miraba y las referencias que hacían con cosas comunes, tipo hablando de algún personaje del equipo del show o algo, me hacían cagar de la risa. Entonces lo empecé a hacer. Obviamente que al principio uno cuando hace doblaje tiene dos o tres voces y suenan las tres iguales. Y después empecé a mejorarlo y desarrollar voces como actores. Y creo que eso pegó mucho y le gustaba a la gente porque creo que gustaron los doblajes porque conocían la película y además porque yo no aparecía tanto. Entonces me decían, "menos mal que no apareces vos, gordo desagradable". Es como que esos fueron los trailerazos que hacía. Fueron las creaciones más exitosas. Harry el Sucio Potter, El Hombre que Araña, John Salchichón Rambo. Hay un tipo de gente que me sigue que solo ve eso, que no le gusta verme a mí en los videos. Después hay otro que le gusta todo. Es como de las diferentes clasificaciones de seguidores que tengo. Pero sí, yo creo que el tema del doblaje es todo un arte y todas las voces las hacía yo. El nuevo espectáculo se llama Cancelame ésta.

- ¿Y te has autocancelado algo diciendo no, esto es un montón, esto no lo voy a subir?

- Sí, en los últimos años muchos proyectos no vieron la luz por eso, por cagazo. Porque cuando te bajan un post en Instagram, los videos que tengo en YouTube están todos restringidos para mayores de 18 años y no están abiertos para publicidad. Eso es como que te van anestesiando esa maldad que uno tiene de hacer todo lo que se le canta a los huevos. Y muchos proyectos no salieron por eso. Pero es de las cosas que estoy mostrando ahora en los shows. Y que eventualmente voy a empezar a subir en elbananero.com que relancé hace unos meses. Porque de todas maneras, en YouTube no hago un mango, en Instagram tengo que estar con un cepo puesto de todo lo que hago. Bajé mucho los cambios, porque Instagram es algo que utilizo para promocionar mis shows, para promocionar mi cerveza. Tengo un juego ahora, entonces ahí tengo que estar medio mansito.

- ¿Y la industria de la cerveza fue algo que siempre te ilusionó? ¿O fue para hacer el chiste de "tomate una Japi"?

- Ya por el 2005 yo hice una infomercial de una cerveza que se llamaba "cerveza Melorto, compartir Melorto, chupar Melorto es lo mejor". Y siempre quise hacer la cerveza Melorto. Me la ofrecieron para hacer acá y allá, esporádicamente, tipo en el 2010 en un lado, pero nunca salió. En el 2020, 2021 me ofrecieron para hacer una acá. Y como era acá en Estados Unidos, busqué otro nombre porque Cerveza Melorto además era algo muy viejo. Estabas reciclando ideas viejas y entonces decidí ponerle, fue casi automático. "Cerveza, chupate una Japi". Y así como que no le gustó mucho a los que iban a hacer la cerveza acá, a un par, a otros se cagó de la risa. También el doble sentido de Japi, que suena como "happy" de felicidad en inglés. Hay gente que escrachó a los de la cervecería diciendo que "es un producto misógino, falocentrista, blablabla, todo ese discurso barato de moda, una boludez". Y bueno, los de la cervecería se cagaron y sacaron la cerveza del mercado. Pero por suerte yo ya tenía un pie puesto en Argentina y empezamos a producirla ahí, que también tuvo mucha resistencia de ciertos sectores.

- ¿Eras consciente en tus comienzos de que ibas a vivir de esto? ¿O empezaste jodiendo para tus amigos, para vos, y se dio?

- Sí, opción B. Lo hice para joder y la verdad que estoy viviendo de esto a partir de la pandemia. Pero antes, como mucho, hacía, no sé, con YouTube en un buen mes mil dólares y que acá en Estados Unidos con eso no haces un carajo. También me ofrecen para hacer sitios de apuestas o sitios de VPN y siempre digo que no porque trato de no venderme. Empecé a ganar haciendo saludos y puteando a la gente o diciéndole "sape". También un poco me entra por la cerveza, otro poco me entra por el show que hago los viernes en YouTube, que la gente dona, pero por publicidad nada. No tengo sponsor ni nada, porque nadie, no me quieren tocar ni con una barra cagada.

- No es algo que te interese la plata...

- Me interesa para pagar mis cosas, pero no me llena los ojos de ilusión. Algunos amigos me dicen "yo veo a cada influencer de mierda que anda en tremendo Mercedes y vos andás con este Jeep hecho mierda". También creo que por eso la gente, dentro de todo, me sigue respetando y queriendo, porque nunca me vendí y eso es algo que es medio difícil de encontrar. No he tenido problema de plata, por eso tampoco me vendí.

El show de El Bananero se presentará este viernes en Groove de Palermo. Las entradas están a la venta en este link.