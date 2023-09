La historia de amor de Migue Granados: desde la facultad a armar una familia con Fernanda Otero

Una de las personalidades del momento es, sin dudas, Migue Granados. De su explosión en la televisión a este presente con el canal de streaming Olga, el hijo de Pablo supo hacer su camino por el lado del humor y un dote artístico envidiable.

Pero como él mismo reveló, una gran proporción de su estabilidad laboral y sentimental tiene que ver con su familia, con su esposa Fernanda Otero y sus dos hijos, Bernardita y el recién nacido Benito.

La historia entre Migue y Fernanda está plagada de matices, desde 2011 cuando se conocieron como estudiantes y con el conductor de “Soñé que volaba” sin el perfil mediático que hoy lo tiene como uno de los grandes exponentes de “Stream Art”, como él mismo denomina.

Justamente el humorista detalló: “Yo la conocí hace muchísimo tiempo en la facultad, hace 12 años, y siempre tengo la necesidad de aclarar que yo en ese entonces era hermoso. Estaba flaco, tallado”.

Sobre su pareja, Migue no escatimó en elogios: “Es muy simpática, muy alegre. Todo lo que yo no soy quizás. Por ahí yo soy el agreta de la familia. Como: ‘dale sonreí’, ‘Che bolu.. te gastaste toda la buena onda en el programa. Estás hecho un ortiva’. Pero eso, su frescura, su simpatía. Además me gusta ella es muy linda”.

Y con el amor llegó la familia. Primero fue Bernardita en 2016, donde el conductor tenía algunas dudas: “Yo pensé que me encantaban los bebés y después me dije no, la verdad no me encantan los bebés. Mi hija si, ya está.”.

A pesar de algunas reticencias,el equipo se terminó agrandando con la llegada de Benito y fue Fernanda Otero quien le dedicó un emotivo mensaje; “Bienvenido Benito, que sensación tan hermosa conocerte. presiento que vos y yo nos vamos a llevar muy bien. Bienvenido a este team de familia que te tocó, ya nos tenés derretidísimos de amor”.

“Párrafo aparte a este trío increíble de personas que elegí para tener un portazo. Todavía no caigo de semejante experiencia, me hicieron muy feliz, gracias sobre todo por siempre transmitirme paz”, cerró la mamá. Una familia que transmite felicidad.