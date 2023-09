Cómo será el nuevo programa de Julieta Poggio tras renunciar al streaming de Telefe

Si bien Julieta Poggio está disfrutando de un gran presente profesional, la gran cantidad de trabajos es tanta que se vio obligada a elegir con cuáles continuar y cuáles resignar. Así fue como renunció al streaming de Telefe.



Es que la finalista de la última edición de Gran Hermano decidió dar un paso al costado de “Fuera de Joda”, el ciclo que conducía junto a Daniela Celis, Lucila “La Tora” y Nacho Castañares.



“Para mí hoy es un hasta luego. Los voy a extrañar un montón. Estoy con un montón de cosas, con proyectos nuevos acá en Telefe. Ojalá tuviera una gemela, un clon, para poder hacer todo”, expresó Julieta Poggio.

“Todo no se puede. A veces hay que parar un poco. No me puedo duplicar. Fue re lindo este año con ustedes. Gracias a este hermoso equipo, a la producción, a ustedes por estar del otro lado y acompañarnos siempre. Los voy a extrañar, pero es un hasta pronto”, agregó la ex Gran Hermano.



Según se supo en las últimas horas, Julieta Poggio terminó aceptando una nueva propuesta de Telefe para continuar trabajando en el canal, aunque el proyecto no es para asumirlo en lo inmediato.



Fue la periodista Laura Ubfal quien reveló cómo continuará la vida laboral de Julieta Poggio tras su salida del streaming de “Fuera de Joda”. Según contó, la joven modelo volverá a estar ligada a Gran Hermano.

“Nos enteramos de que la producción de Gran Hermano la está teniendo en cuenta a futuro. La idea es que cuando comiencen los debates en diciembre, Juli forme parte del panel algunos días. Y que también participe de La Noche de los ex”, contó.



“No será la única de los ex Gran Hermano que se sume”, agregó Laura Ubfal, quien, además, descartó que en el proyecto esté incluido también Marcos Ginocchio, dado que las autoridades de Telefe lo tienen pensado para “otros proyectos a futuro”.