La familia Montaner estrenará dos podcast en español

Para dar inicio al Mes de la Herencia Hispana, NTERTAIN Studios y Audio Up Media anuncian el lanzamiento de dos nuevos podcasts en español, protagonizados por miembros de la familia Montaner, conocida mundialmente como la primera familia de la música latina a través de su exitosa serie #1 de Disney+ Los Montaner.

La actriz, modelo e influencer Stef Roitman (esposa de Ricky Montaner, su coestrella en Los Montaner) y su copresentadora, la creadora de contenido e influencer Eliane Gallero, lanzarán Pensándolo Bien, Pensábamos Mal, una serie que pide a la gente que cuestione el orden establecido a través de conversaciones que van desde la salud mental hasta la maternidad, pasando por las carreras profesionales, las conspiraciones y todo lo demás.

El programa contará con invitados de la famosa familia de Stef, incluidos su marido y su cuñada, Evaluna, así como amigos famosos como Lele Pons, Camilo y Greeicy, entre otros. Stef y Eliane proporcionarán consejos perspicaces, compartirán anécdotas cautivadoras y ofrecerán valiosas recomendaciones mientras se adentran en el terreno de las experiencias culturales y de ocio reales, estimulando conversaciones que inspiran el crecimiento y la exploración personales.

Stefi Roitman, esposa de Rick Montaner, es una de las presentadoras.

"Este proyecto me llena de gran alegría y emoción", dijo Roitman. "Hemos estado soñando con ello y hoy, por fin, podemos sacarlo a la luz. Como dice el título del podcast, Pensándolo Bien, Pensábamos Mal; es decir, cuando lo piensas, puede que nos hayamos equivocado en tantas cosas... por eso, con la ayuda de nuestros invitados famosos, tendremos la oportunidad de repensar y discutir todo lo que nos han contado y creíamos tener claro hasta ahora. Espero que los oyentes lo disfruten tanto como nosotros."

Y luego, en octubre, The Why Podcast: Charlas con Propósito presentado por Mau Montaner presentará al artista (Mau y Ricky), esposo y padre en conversación con miembros de su familia, amigos famosos y expertos en varios campos mientras buscan ayudarse unos a otros y a los oyentes a encontrar su verdadero propósito sin importar su origen, estatus o forma de vida. The Why Podcast es una extensión de THE WHY PROJECT de Mau, que está diseñado para ayudar a las personas a encontrar la plenitud basada en su viaje hacia la búsqueda de su POR QUÉ.

Ambos programas se presentarán en español y estarán disponibles en la app SiriusXM, Apple y en todos los sitios donde se encuentren podcasts.

Ricardo Montaner junto a sus hijos y sus parejas son una familia mundialmente conocida.

"Estoy muy orgulloso y feliz de poder compartir por fin con ustedes este proyecto que he tenido en mi corazón durante varios años.... The Why Podcast", dijo Mau Montaner. "Un podcast que habla sobre la importancia de vivir a través de tu propósito y cómo lograrlo. La idea es que nos embarquemos juntos en esta búsqueda y nos ayudemos mutuamente a vivir la vida a través de nuestro POR QUÉ."