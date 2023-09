La contundente y picante respuesta de Yanina Latorre a Federico Bal en LAM

En las últimas horas, Yanina Latorre y Federico Bal protagonizaron un escándalo en Twitter (X) a raíz de un comentario de Carmen Barbieri en el programa de televisión del que es parte, Mañanísima de Ciudad Magazine.

"Me hartaste, Latorre, ¿quién te creés que sos?. "¿Pero quién es Latorre? ¿La dueña de la televisión? ¿Cuánto hace que estás en la tele? ¿De dónde venís?. ¿Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey? ¡La amo! ¿Qué estás diciendo? Es la ex de mi hijo. Es una mujer que amo, admiro y respeto, ¿cómo me voy a burlar?. ¡Estúpida! ¡Sos estúpida! ¡Tarada! ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? ¡Jugábamos! Yo estoy tratando de que la gente en la casa se ría, disfrute y hablábamos de lo que había pasado. Pero nunca nombré a Sofía. Nunca estuvo en mi cabeza, nunca, porque sino hubiese parado el tema porque no quiero que se sienta mal ella ni que nadie piense que Fede o yo nos burlábamos de ella", expresó furiosa la artista.

La réplica de Federico Bal al video compartido por Ángel de Brito. Créditos: captura de pantalla Twitter (X) @balfederico.

Este fragmento del programa fue compartido por Ángel de Brito en Twitter (X) (@AngeldebritoOk) y Federico Bal apareció en el posteo del periodista de espectáculos con un picante comentario: "¿Esto es siempre así? ¿O solo cuando vuelvo al país?".

Yanina Latorre citó el comentario del hijo de Carmen Barbieri y le contestó de manera contundente: "¡No! Solo cuando las que se acuestan con vos demandan a Sofi y a mí". Pero la novela no terminó ahí. Bal le respondió a la mediática y se defendió de sus dichos: "Conmigo no, Yani, tranquila que me banco hace años tu hostigamiento y tus mentiras sin hacerte juicios, ni enojándome, entiendo tu trabajo, tu lugar. Te repito, conmigo no".

El mediático invitó al artista a su programa el próximo lunes, pero Bal no aceptó la propuesta. Créditos: captura de pantalla Youtube LAM.

"¿Años de hostigamiento? Contame, ¿te contagiaste de la mitómana? ME INMOLÉ POR VOS CUANDO TE DENUNCIÓ BARBIE. Te defendí siempre. ¿Querías que te aplauda con los chats y Sofía? CONMIGO NO, FEDERICO. Contame 1 mentira que haya dicho sobre vos", replicó enfurecida Yanina Latorre, a lo que Federico Bal dijo: "Si vas a usar la palabra INMOLAR con mayúsculas, entonces voy a usar también LETRAS GRANDES, para decirte que INMOLAR habla de alguien que explota por algo que cree con fanatismo, tal vez en ese momento te di la confianza necesaria frente a un tema duro y entendiste que INMOLARTE por mi era lo q sentías y querías comunicar. Gracias por eso. Tampoco recuerdo habértelo pedido. Pero mejor hablémoslo en persona, y con cámaras adelante, así siempre nos sale mejor. En estos días voy al piso a charlar con ustedes. Beso".

Este jueves, la panelista de LAM habló en el programa de Ángel de Brito sobre esta escandalosa situación y acusó a Carmen Barbieri y Federico Bal de ser "unos buscadores de prensa". De Brito, por su parte, invitó al actor al ciclo que conduce para que le responda a Yanina Latorre. No obstante, Bal, quien en un principio dijo que iba a hablar frente a las cámaras sobre esto, terminó rechazando la propuesta del periodista en vivo luego de la exposición de tweets que hizo Yanina.