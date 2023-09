La indignación de Ángel de Brito por la contratación de Pitty La Numeróloga en el Banco Nación

Y un día, el nombre de Pitty La Numeróloga se corrió de los programas de chimentos y espacios esotéricos y llegó a la portada de los diarios al salir a la luz que realizó trabajos para el Banco Nación por los que cobró aproximadamente 300 mil pesos durante seis meses.

El escándalo se instaló en los medios y Ángel de Brito opinó al respecto. Al igual que otros comunicadores, el conductor de LAM estalló indignado en sus redes y cuestionó con contundencia la decisión de la entidad bancaria pública de contratar a Pitty La Numeróloga, figura que suele hacer predicciones sobre los personajes de la farándula en su ciclo de América.

Pitty brindó servicios de coaching a la gerenta del Banco Nación y estalló el escándalo. Instagram Pitty La Numeróloga.

Ángel de Brito se pronunció sobre este controversial asunto cuando un seguidor le preguntó en su cajita de consultas vía historias de Instagram. “¿Alguna info sobre la contratación de Pitty, la numeróloga, en Banco Nación?”, quisieron saber. Y el periodista contestó: “Me parece de cuarta que los funcionarios gasten nuestra guita en pelotudeces”.

Todo empezó cuando se supo que Pitty, cuyo nombre real es Verónica Laura Asad, fue contratada para brindar “servicios personalísimos” a María del Carmen Barros, gerenta del Banco Nación. Consultada por distintos medios, la experta en números y vendedora de velas se defendió y habló de los servicios que brindó.

Ángel de Brito opinó sobre el escándalo del Banco Nación y Pitty La Numeróloga.

Pitty indicó que la buscaron desde el departamento de marketing del BN, que debió pasar por un proceso de entrevistas y que, tras ser aceptada, prestó servicios de coaching durante medio año por los que percibió un total de 240 mil pesos mensuales, un sueldo que calificó de “dos mangos”.

¿Qué dijo la numeróloga al respecto? Si bien se negó a dar detalles del trabajo que realizó con Barros, contó en qué consisten sus servicios de asesoramiento numerológico. "Yo tengo un talento, una facilidad para sumar, y tengo una técnica que desarrollo a través de los números y fui sumándole un montón de conocimientos”, contó.

Pitty visitó el piso de LAM en varias oportunidades. Captura TV.

Pitty La Numeróloga explicó los servicios para los que fue contratada por el Banco Nación

“Soy docente, estudié, me capacité, no me quedé solo con lo que aprendí a hacer", explicó Pitty en DDM. Y precisó: "Por ejemplo, si sos un empresario o tenés una empresa, hay muchas cosas que necesitás saber; cómo manejar el personal, cómo comunicarse frente a una situación según tu fecha de nacimiento".

En este sentido, Asad se defendió: "No soy chorra", y señaló: "A la hora de hacer mi trabajo, hice lo que tenía que hacer. Para mí fue una experiencia que duró seis meses, hice lo que me correspondía y facturé".