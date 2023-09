Qué dijo Tomás Holder después de su tremenda discusión en vivo con Sabrina Rojas

Ya pasados unos días del tremendo cruce que mantuvo en LAM con Sabrina Rojas, Tomás Holder rompió el silencio, también en el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América.



Todo comenzó cuando estaban hablando del aislamiento que había tenido que hacer los participantes de Gran Hermano antes de ingresar a la casa. “Bueno, Holder casi ni estuvo encerrado. Estuvo una semana adentro”, dijo Sabrina Rojas.



Esto no le gustó para nada al joven rosarino, quien retrucó: “¿Ves que la que sigue es la señora? Yo no soy. ¿Ves que me busca?”. Los dos se cruzarán en el Bailando por un Sueño, previa que ya está agitando Tomás Holder, con varios frentes abiertos.



“Ah, ¿soy señora?”, respondió Sabrina Rojas. “Mirá, yo te voy a decir algo. En algún momento vas a ser un señor. No lo sos porque moriste joven. Todos vamos a ser señores. Con la edad no me rompas los huevos”, agregó la modelo.



“¿Te hace mal recordar que estuviste una semana?”, le preguntó Cora de Barbieri. “No, pero me está ninguneando. Si quieren que yo ningunee, ninguneo”, contestó un desafiante Tomás Holder.



Ahora, el ex Gran Hermano volvió al piso de LAM y Ángel de Brito le lanzó un cuestionamiento. “A Cora de Barbieri la ninguneás, que tiene miles de años trabajando en los medios. A Sabrina Rojas también, que se calentó”, planteó el conductor.

Tomás Holder habló de su tremenda discusión en vivo con Sabrina Rojas.



“Yo igual digo ‘señora’ con respeto. No lo digo para que se lo tomen mal. No quiero decirte ‘vos’, quiero ser respetuoso”, respondió Tomás Holder a modo de defensa y justificación por su forma de hablar.



“Ellas sienten que las estás tratando de viejas”, acotó Ángel de Brito ante la respuesta del joven. “Yo también voy a ser señor algún día. Ojalá que sí llegue a viejo, pero no me veo”, remarcó Tomás Holder.