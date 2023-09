Daniela Celis reveló si van a convivir o no con Thiago

Mucho se habló de la forma en la que reaccionaron Daniela Celis y Thiago Medina con la noticia del embarazo, ¡y de mellizos! Ante esto, muchos interrogantes se generaron: ¿él estaba feliz? ¿Ella lo esperaba? ¿Van a vivir juntos?



“Estoy en mi mejor momento. Tengo cambios de estado de ánimo. Las famosas hormonas, la sensibilidad. Y sí, imaginate que con Thiago estábamos viviendo juntos y me viene a la casa de mi hermana”, dijo Daniela Celis en Editando Tele.

Daniela Celis y Thiago Medina.



“Le dije: ‘Todo bien, estamos juntos igual, pero en este momento necesito mi espacio’. Todo me hacía llorar. Dos pibes me hizo”, explicó luego la ex Gran Hermano al momento de hablar de las razones de su decisión.



“Thiago es raro que no esté. Está siempre o día por medio. O todos los días viene a verme. Está chocho con la panza, la besa, le habla. Él está en un mundo de hadas. Está feliz”, añadió Daniela Celis.



Por otra parte, se refirió al plano laboral y a cómo afectó la noticia del embarazo. “Pensé que iba a bajar el trabajo. Era uno de mis miedos. Las mejores marcas de bebés se comunicaron conmigo. Estoy muy contenta”, sostuvo.

Daniela Celis y Thiago Medina.



Asimismo, cuando le preguntaron a Daniela Celis si piensan convivir con Thiago Medina una vez que nazcan los mellizos respondió de manera contundente. “Qué hermosa pregunta. Sí, nos vamos a juntar, obviamente. Nuestro plan es convivir. Vamos a compartir, dividir el trabajo. Cuento con Thiago el día de mañana. Antes de tenerlos, espero que ya estemos conviviendo”, aseguró.



Por último, sobre si hay planes de casamiento en un futuro, Daniela Celis reconoció: “Siempre quise el casamiento, la convivencia y los pibes. Pero me vinieron los pibes y después la convivencia. Se me dio vuelta la situación”.