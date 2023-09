La Joaqui salió a hablar tras las críticas de Coscu: "Las mentiras no me gustan"

El pasado sábado 16 de septiembre, el streamer argentino Martín Pérez Disalvo, alias "Coscu", publicó en Youtube un video de una hora en donde detalla la interna con tres cantantes de nuestro país: María Becerra, Nicki Nicole y La Joaqui. El joven trató de "caretas" a las artistas y, en pocas horas, el video se volvió viral en todo el internet.

Si bien, algunas de las cantantes mencionadas en el audiovisual no han realizado comentario alguno, este lunes al mediodía La Joaqui hizo un particular anuncio en Twitter (X) (@medicenlajoaqui): "Los espero a todos a las 6 P.M en mi vivo de Instagram, que se pinche".

Coscu, enojado con las artistas argentinas. Créditos: captura de pantalla Youtube Coscu.

En cuestión de minutos, el tweet recorrió todas las redes sociales, ya que muchos pensaron que se trataría de un video para defenderse de las críticas de Coscu.

Mirá lo que dijo La Joaqui en Instagram

La intérprete de Butakera comenzó su trasmisión hablando sobre esta situación: "Los que me conocen saben que yo ni a palo me meto en el embrollo, a mí el puterío no me gusta, las mentiras no me gustan. Estoy muy triste".

Pero, luego de esa frase, la jurado de Got Talent sorprendió a sus seguidores: "¡Mentira, colgala! ¡Que bueno que vinieron todos! Porque les quiero contar que el mes que viene lanzo mi nuevo disco que se llama Mal Aprendida y les quiero mostrar el adelanto".

La Joaqui es una de las cantantes más importantes del momento.

El momento se volvió viral en las redes y muchos internautas felicitaron a la cantante por haber utilizado esta polémica situación para hacer marketing.

El último álbum lanzado por La Joaqui fue en medio de la pandemia, en junio de 2020, The White Room (Live Session). En diciembre de 2022, la artista sacó un E.P titulado Barbie Copiloto, que incluye temas seis temas, entre ellos 38 y Dos Besitos.