El Teatro Independencia se convirtió en una "disco" con The Celebration Band

Soy de aquellas personas que se despega de las modas actuales musicales y opta por la música de décadas pasadas (y alguno que otro tema del pop de los últimos 20 años). Ojo, no juzgo a quienes eligen otros tipos de géneros, pues "para gustos, los colores". Pero reconozco que hay ciertos artistas que han influido potencialmente en la música y que al día de hoy muchos músicos se inspiran en ellos.

En un momento donde predominan otro tipo de ritmos, The Celebration Band nos trae una "alternativa" a los tiempos que corren con clásicos de los '70, '80 y '90. La agrupación festejó en el Teatro Independencia su primer año de conformación al ritmo de la música disco.

La bola de espejos no podía faltar en el show Créditos: Valentina Buttini

Stevie Wonder; James Brown; Donna Summer; Phil Collins; fueron traídos a la sala mayor de los mendocinos de la mano de Analía Elena (voz), Rodrigo Herrera (voz), Ángel Villegas (teclados), Federico Prieto (guitarra), Rubén Barolo (bajo), Tuti Vega (batería), Lautaro Scaraffia (trompeta), Jorge Elías (saxo y arreglos musicales) y Luis Cheo Rojas (trombón).

La velada inició con un viaje hacia los '70. Los músicos hicieron una combinación perfecta entre In The Stone, de Earth, Wind & Fire del disco I Am, lanzando en 1979; y Celebration de Kool & The Gang, apertura del álbum Celebrate!.

También intepretaron por primera vez Hold The Line de TOTO, tema que lanzó a la fama a la banda norteamericana y que en pocos días, el 2 de octubre, cumplirá 45 años.

Y las mujeres se volvieron protagonistas con Man! I Feel Like a Woman! de Shania Tawn. Analía invitó a todo el público femenino a bailar la popular canción de los '90 y todas se levantaron de sus butacas. Dato curioso: esta tema ganó en el año 2000 el Grammy por "mejor interpretación femenina de música country ".

Analía Elena junto a Rodrigo Herrera. Créditos: Santiago Tagua/MDZ

Los últimos temas de la noche fueron Y.M.C.A de Village People; September, un infaltable en el mes de la primavera, de Earth, Wind & Fire; y Got To Be Real de Cheryl Lynn.

La dopamina invadió los cuerpos de todos los presentes. Y es que cientos de personas, mendocinos y turistas, disfrutaron de cada intepretación, como si el teatro hubiera prestado sus tablas para viajar a través del tiempo y rememorar épocas donde esa música era la reina indiscutible de las discotecas.