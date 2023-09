L-Gante disparó contra Marcelo Tinelli por una dolorosa razón

Tras estar poco más de tres meses detenido en laa DDI de Quilmes, L-Gante salió en libertad y en diálogo con la prensa agradeció el apoyo que recibió de algunas figuras del espectáculo, y en este sentido disparó contra Marcelo Tinelli por su falta de empatía.

Por un lado, L-Gante aclaró en su conferencia de prensa que no fue un preso VIP, ni que tampoco estuvo en una celda precaria. También remarcó que no tuvo peleas con otros reclusos durante su extendida detención.

En tanto que L-Gante también destacó la preocupación que tuvieron personas de su entorno como Wanda Nara, mientras apuntó que Marcelo Tinelli no tuvo ningún tipo de gesto de preocupación por su situación mientras estuvo preso.

"No está Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Contacto no tuve, pero sí estaba hablando. La mejor, no estamos en una relación ni nada", comentó L-Gante sobre el apoyo que tuvo de la pareja de Mauro Icardi.

En cambio, a la hora de hablar sobre Marcelo Tinelli, con quien compartió meses de trabajo el año pasado cuando estuvo como jurado en el programa Canta conmigo ahora (El Trece), el popular cantante se sinceró sobre la nula comunicación que tuvo con el líder del Bailando (América) en sus duros meses de detención.

"Nada. Ni una señal. No hay respuesta, no sé qué decir", disparó en un principio L-Gante sobre Marcelo Tinelli. Aunque luego para atenuar agregó: "Igual un groso Tinelli".