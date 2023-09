El sugerente video de Wanda Nara desde la intimidad de su habitación

Wanda Nara sabe cómo generar repercusiones desde sus redes sociales. Desde su cuenta de Instagram, donde acumula casi 17 millones de seguidores, la empresaria alterna entre publicaciones de sus productos, vida familiar, y contenido a pura sensualidad.

En este sentido, en las últimas horas, Wanda despertó los suspiros de la tribuna masculina al compartir un video muy sugerente desde la intimidad de su habitación. En las imágenes se la pude ver en topless sentada sobre su cama, todo musicalizado por el reggaetón “Holanda”, de Jhay Cortez, dejando ver su imponente figura mediante el espejo de su habitación.

Recordemos que la semana pasada, Wanda reveló en su cuenta de Instagram que muy pronto hablará de su problema de salud. La mediática respondió preguntas de sus fanáticos y sorprendió al referirse a su enfermedad. "Vas a contar cuál es tu problema de salud, creo que también sirve para ayudar a otros que atraviesan lo mismo", le preguntó un usuario. "Sí, solo por eso", contestó.

Wanda Nara.

Cabe destacar que a principio de agosto, Wanda dialogó mano a mano con Cristina Pérez y Rodolfo Barili en Telefe Noticias (Telefe). Durante la charla la empresaria se refirió a su estado de salud y el diagnóstico que enfrenta.

"Fue un shock para toda la familia. Fue muy de golpe. Dudo en hablar o no del tema. Hay veces que la gente te juzga, que piensa que no es real si lo hablás o que no es tan serio. Cuando esté más fuerte o sienta que lo puedo contar, lo voy a hacer. Me hubiera gustado que fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto", expresó.