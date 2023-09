El triste motivo por el que Jorge Lanata odia festejar su cumpleaños

El último martes, 12 de septiembre, Jorge Lanata pasó su cumpleaños internado en terapia intensiva en Fundación Favaloro, donde reingresó por precaución luego de recibir el alta por una infección urinaria. Sin embargo, el no haber podido festejar sus 63 años no debe haber afectado al periodista, que hace un tiempo reveló el motivo por el que evita ese día.

Jorge Lanata detesta festejar su cumpleaños y cuando llega el momento hace todo lo posible para pasarlo bien lejos. El conductor de PPT le escapa a la idea de soplar las velitas, y el motivo desencadenante se remonta a su infancia, cuando su mamá estaba muy mal de salud y en su casa no estaban de ánimos para celebrar.

Así lo contó el periodista en La noche de Mirtha, dos años atrás, luego de debatir en un mano a mano con Juana Viale sobre la polémica foto del cumple de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, en plena pandemia, cuando en la Argentina regía el confinamiento obligatorio y las reuniones estaban prohibidas.

A raíz del tema, Juana Viale, que conducía el programa de su abuela, quiso saber cómo Lanata festejaba cada vuelta al Sol. Grande fue la sorpresa de la actriz cuando Lanata compartió la triste historia que cada año vuelve a su memoria.

Perocupa la salud de Jorge Lanata, internado en Fundación Favaloro.

La triste infancia de Jorge Lanata

“Cumplo años el 12 de septiembre, pero no me acuerdo que hice”, comentó esa vez sobre su último cumpleaños. Acto seguido, explicó por qué no hace nada: “Mi mamá estaba enferma, cuando yo era chico tuvo un tumor cerebral. Entonces en mi casa siempre me decían que íbamos a festejar mi cumpleaños cuando ella se curara. Ella nunca se curó”.

“A mí me quedó una fea historia, de esperar llegar a festejar algo que nunca festejamos, entonces no me los banco mucho”, expresó Jorge, a corazón abierto, sobre los tristes recuerdos familiares que aparecen cuando se acerca el día.

En ese sentido, el conductor de Periodismo para todos señaló que para esa fecha elige estar lejos de Buenos Aires. ‘’El año pasado creo que no lo hice por la pandemia. Pero suelo irme a Nueva York o a algún lado”.