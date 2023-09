La inesperada defensa de Morena Rial tras su mensaje en apoyo a Aníbal Lotocki

La muerte de Silvina Luna causó gran repercusión en el ámbito del mundo del espectáculo. La modelo perdió la vida a los 43 años luego de permanecer internada durante 80 días en terapia intensiva del Hospital Italiano a raíz de un agravamiento en su estado de salud que se desencadenó luego de realizarse una intervención con el cirujano Aníbal Lotocki.

En medio de este triste contexto, Morena Rial defendió al médico acusado de mala praxis y generó un gran escándalo en las redes sociales.

"No me voy a meter en ese debate, porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa", expresó la mediática tras ser consultada por una seguidora sobre si no tiene miedo de hacerse tantas cirugías estéticas.

Luego, la mediática continuó en defensa de Lotocki: "¿Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastre? Pero, como no es Aníbal, no lo hacen público. Cada cuerpo rechaza o adhiere de diferente forma los productos introducidos, pero cada persona es consultada antes de ser operada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir", señaló.

Finalmente, agregó: "Si tienen reclamos, es a la empresa que admite que ese producto está permitido para usar. Creo que deberían dejar de culpar a una persona de asesina tan solo por un minuto de fama".

Tras las repercusiones generadas por sus comentarios, Morena volvió a sus redes sociales para aclarar el motivo de su mensaje y habló de una "confusión".

"Hay una confusión respecto a mis dichos, no justifiqué en lo más mínimo la muerte de Silvina Luna ni las responsabilidades que deriven de la investigación que se está realizando!”, explicó la hija de Jorge Rial. Luego, remarcó: "Mi única opinión es que hay mucho ruido mediático y poco judicial. ¡Eso me hace dudar!".