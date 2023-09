La canción que le dedicó Ciro a Messi y la Selección frente a 45 mil personas

Si bien este fin de semana no hubo fecha de la apasionante Copa de Liga, ni en todo el fútbol argentino, a raíz del parate por las Eliminatorias para Estados Unidos 2026, sin embargo, el estadio de Vélez Sarsfield vivió una noche inolvidable.

Es más de 45 mil personas vibraron saltaron, cantaron, bailaron y disfrutaron durante más de tres horas de la noche del sábado al ritmo de Ciro y Los Persas, liderado por Andrés Ciro Martínez, que otra vez hicieron emocionar al público con un sentido homenaje a la Selección Argentina, campeona del mundo en Qatar, y, al mismísimo, Lionel Messi.

Andrés Ciro Martínez y un emotivo homenaje a Lionel Messi y la Selección Argentina

“El tiempo enseña nuestro andar. Para el que quiera escuchar. Para quien no deja atrás lo que soñaba”, comenzó a entonar Andrés Ciro Martínez, estrofas pertenecientes al tema “Luz”, mientras que, de fondo, acompañaban unas imágenes de Lionel Messi, Ángel Di María, Lionel Scaloni y compañía. A lo largo de la canción, se pudieron observar videos que hacían un recorrido por lo vivido en el último Mundial: goles, llantos y abrazos.

Como era de esperar, Vélez se vino abajo y nadie pudo aguantar las lágrimas ni recordar los bellos momentos vividos. También se vieron esas postales de aquellos recordados recitales en Rusia y Qatar durante los últimos dos mundiales; es que es megasabido que el líder de 'Ciro y los persas', es futbolero hasta la médula y tiene amistad con varios futbolistas.

Cabe recordar que “Luz”, esta emotiva canción con la que el cantante hace alusión a la Selecciíon Argentina en cada ooportunidad que se le presenta, es parte del disco Naranja Persa, el tercero de la discografía de la banda, que salió en 2016.

Y no es casual, ya que en esa época Lionel Messi no la pasaba bien en el seleccionado y era “tiempo de aguantar”: “Pueden matarte por la piel. Expulsarte por la fe. Arrancarte de la tierra que abrazabas”, dice en una de sus más emblemáticas frases.

Hasta cerrar uno de sus estribillos con “No ha sido en vano imaginar que el día llegaba”. Y sí, por fin llegó el gran sueño de 'La Pulga', levantar la copa del mundo.

Por lo que el cierre estuvo ligado con dicho momento, ya que concluyó con la foto de Lionel Messi alzándola y un “Gracias Selección” como mensaje. El público no se quedó atrás y brindó su propio homenaje con un “Dale campeón”, mientras que el cantante le puso palabras a lo que todos estaban viviendo: “La Selección no solo nos dio el tercer campeonato del mundo, sino que además nos demostró que es una mentira eso de que los argentinos somos solos individualidades y no podemos trabajar en equipo”.