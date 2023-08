La alarmante frase de Gustavo Conti sobre la salud de Silvina Luna

En los últimos días, Silvina Luna comenzó a mostrar una evolución en su estado de salud. Sin embargo, Gustavo Conti, gran amigo de la ex Gran Hermano, le puso paños fríos a los comentarios y dio un alarmante testimonio.



“No se crean tanto. No es tan así. Está recuperándose de a poquito. Es muy lento el proceso. No está bueno. La está pasando como el orto, definitivamente. Perdón la expresión. Pero imaginate que una persona, con la movilidad que tenía Silvina Luna en su vida, y de repente levantarse después de estar 20 días en coma y encontrarse postrada en una cama, no está bueno”, comentó en una entrevista con Pablo Layus.



“No voy a contar mucho más, pero tampoco me gusta que digan que está bárbara. No está bárbara. Está hecha mierda. La está pasando como el orto. Está peleando por su vida todos los días un poco”, agregó Gustavo Conti.



“Yo pensé que estaban un poquito mejor las cosas”, expresó el periodista, ante las sorpresivas palabras del actor, quien entabló una gran amistad con Silvina Luna a partir de haber coincidido en la segunda edición de Gran Hermano, allá por el año 2001.



Sobre el estado real de la modelo, Gustavo Conti explicó: “Está un poquito mejor. No está entubada, en coma, como estaba hace 20 días. Cayó un rayo de repente, porque en un momento todos pensamos lo peor. La pudieron desentubar y salió adelante, pero el ‘salió adelante’ no es que se paró y se fue al baño”.

Gustavo Conti y Silvina Luna. Foto: @gusconti.



“Está mejor, pero no está… Está muy lejos de ser lo que era Silvina antes. Estamos todos esperando que caiga un rayo y digamos: ‘Che, mirá lo que pasó: se bajó de la cama y vino’. Yo cuando la fui a ver, me quedé… Se me cayó la mandíbula al piso”, agregó el actor.



Por otra parte, Gustavo Conti comentó que fue a visitarla y quedó realmente muy sorprendido por cómo encontró a Silvina Luna. “Fui para incentivarla, para que ponga primera y arranque”, confesó. “Le hacen diálisis y queda arruinada. Yo le tengo fe a ella. Seguiré rezando como lo hago todos los días”, cerró.