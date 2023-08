Flor de la V explotó contra los políticos, por los motochorros que asesinaron a la nena

Este miércoles una noticia conmovió al país desde temprano cuando se conoció que una niña de 11 años murió de un paro cardiorrespiratorio luego de ser víctima de un asalto cometido por motochorros. Los malvivientes la golpearon para robarle sus pertenencias cuando llegaba caminando al colegio en el partido bonaerense de Lanús.

Si bien se conoció que los delincuentes habrían sido identificados y serían menores de edad, lo cierto es que la noticia enoja a la sociedad. Flor de la V, conductora de Instrusos abrió el programa hablando sobre el tema y apuntando contra los políticos.

"Espero que estén mirando, espero que esté mirando Alberto Fernández, espero que estén mirando todos los candidatos. Todos los candidatos deberían pronunciar, hoy mismo, todos los candidatos deberían dar la cara y salir a hablar por los ciudadanos. Porque esto no puede pasar, es una vergüenza lo que está sucediendo", arremetió Flor de la V en el comienzo de Instrusos.

Flor de la V apuntó contra todos los candidatos.

"Ustedes son una vergüenza, ustedes, todos ustedes, hipócritas, caraduras, todos, del primero al último, años que llevamos así, años, vergüenza debería darles, vergüenza. Hay elecciones este domingo, espero que pensemos qué vamos a votar", agregó la conductora.

"¿Qué queremos hacer? Todos deberíamos ir a votar. Todos. Y ustedes deberían dar la cara. Deberían dar la cara. Y les debería dar vergüenza. No sé cómo pueden apoyar la cabeza en la almohada. No lo entiendo. Les juro que no lo entiendo. Simplemente eso", finalizó la conductora pidiendo ir a un corte mientras se la veía visiblemente conmovida.