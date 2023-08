Marcela Tauro atraviesa uno de los momentos más duros de su vida: el motivo

Marcela Tauro se encuentra viviendo uno de los momentos más tristes de su vida. Este lunes, la panelista de Intrusos comunicó en el programa radial "No está todo dicho" de La 100 su separación de Martín Bisio, luego de 7 años juntos.

Y aunque en un principio Marcela Tauro se sintió incómoda por la diferencia edad con Bisio (se llevan 20 años), ambos pudieron crear una hermosa relación que finalizó en buenos términos, según ella. "Me separé de Martín, mi novio de 7 años. Nos separamos en buenos términos y seguimos hablando. No sabía si decirlo o no, no soy mucho del posteo porque me parece frío", confesó la panelista.

Tauro junto a Bisio en un viaje que realizaron hace un tiempo atrás. Créditos: Instagram _Marcelatauro.

La periodista no sólo está lidiando con su separación, sino también con el fallecimiento de Carmen Álvarez, su madre. Laura Ubfal (@laubfal) anunció en Twitter (X) este lunes que Marcela habló con ella y le informó sobre la triste noticia.

"Me acaba de decir @_MarcelaTauro que falleció su mamá. Estamos con vos, Marce querida", expresó Ubfal en la red social. Varios usuarios de Twitter (X) se compadecieron con la panelista y le enviaron mensajes de apoyo.

Marcela Tauro junto a su madre y hermana. Créditos: Instagram _Marcelatauro.

"Lo lamento de corazón, @_Marcelatauro. Que Dios te abrace y guíe el alma de tu mamá hacia el cielo. Te quiero y te comprendo tanto... Un abrazo de alma a alma. Bendiciones", expresó la locutora y periodista Andrea Bisso (@AndreaBisso)

Carmen tenía 86 años. La madre de Marcela Tauro había logrado superar el COVID-19 hace dos años atrás: "Le hicieron varias transfusiones. Se cayó por la medicación. Se le generaron tres úlceras. Dos pudieron cauterizar, pero una tercera no y empezó a sangrar. Nos turnamos con mi hermana, Patricia, y mi hijo. La cuidamos dos días cada uno para que se sienta acompañada y también ayude a su recuperación” comentó en ese entonces la periodista.