Los Mosqueteros del Rey, un clásico vigente, con actuaciones descollantes

Hace más de 30 años estrenaba Los Mosqueteros del Rey, una obra vanguardista en donde el humor, en clave teatral, fomentaba la complicidad y ubicaba a los hombres en un lugar distinto para la época. Esto llevó a que la obra interpretada por Miguel Ángel Solá, Hugo Arana, Darío Grandinetti y Juan Leyrado obtenga numerosos premios y se destaque por ser la primera obra argentina en recibir el auspicio de la UNESCO por promover la solidaridad y la amistad entre los hombres.

La obra Los Mosqueteros del Rey tuvo su versión original en 1991.

Este año, nuevamente dirigida por su autor, Manuel Gonzalez Gil, e interpretada por Nicolás Cabré, Jorge Suárez, Nicolás Scarpino y Fredy Villarreal, Los Mosqueteros del Rey volvió a escena en el Teatro Astral porteño.

El hilo narrativo es claro: cuatro actores que tienen que dar una función y no logran hacerlo por distintos incidentes. Lo particular de la obra es que los actores tienen que realizar un papel, pero lo que se muestra es la persona no el personaje, es decir que cada actor hace de sí mismo.

Cuando tienen que salir a escena distintos incidentes van generando que la obra no pueda avanzar y quede en momentos de absoluto delirio con tintes de Les Luthiers y gags chaplinescos.

La música, bailes y pequeños monólogos, para que los cuatro actores se destaquen en el escenario, también están presente y generan un momento de sosobra y risas sin caer en lo chabacano ni bizarro.

Los Mosqueteros del Rey se puede ver de jueves a domingo en el Teatro Astral.

Cada uno de los cuatro actores tiene su momento y en ellos se pueden observar sus clásicas actuaciones o características que lo han llevado a ser quiénes son: la voz de locutor y animaciones de Freddy o bien los enojos de Cabré.

Sin caer en espacios comunes y siempre destacándose por la exquisitez de los textos, Los Mosqueteros del Rey conjuga la comedia "de la vieja escuela" (clara y pura) con actuaciones brillantes creado 90 minutos de "grandeza, fortaleza y milanesa".

Los Mosqueteros del Rey se puede ver de jueves a domingo en el Teatro Astral. (Jueves 20.30, viernes y sábado, a las 20, y domingo a las 18.30). Entradas a la venta por plateanet.com