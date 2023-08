Fredy Villarreal recordó el calvario que sufrió con Fidel Castro: “Me quebraron un dedo, me quemaron y…”

Otras épocas. Otra era de la televisión, donde existían otros presupuestos y se podía disfrutar de las experiencias de viajar al exterior para hacer coberturas de todo tipo. En ese momento, Fredy Villarreal visitó muchos países con su personaje de Figuretti, que maravillaba en ShowMatch.

El actor vivió episodios muy graciosos, se codeó con celebridades internacionales, provocó risas por doquier y también padeció un infierno, un verdadero calvario. Todo se remonta a su estadía en Cuba, donde intentó dialogar con Fidel Castro y se topó con un problemón.

En su entrevista con Fernando Dente, en el ciclo Noche al Dente que se emite en América, Fredy recordó ese trauma, esa situación indeseable, que incluso le provocó heridas físicas muy graves y que también lo hundió en una desolación absoluta.

El conductor lo introdujo en tema: "¿Qué dedo te quebró la seguridad de Fidel Castro?". Así, Villarreal se lanzó a narrar: "Me quebraron el dedo del medio cuando hacía el personaje de Figureti. Me dieron para que tenga. Me acuerdo que tenía un cordón de collar, tipo el de las zapatillas, en el que tenía colgada la credencial y me lo sacaron rozándome la piel".

En cuanto a más detalles de las secuelas horrendas que se le manifestaron en su cuerpo por el accionar del cuerpo de seguridad de Castro, Fredy añadió: "Me quemaron, tuvo una quemadura de tercer grado. Y también el dedo quebrado”.

A la hora de especificar el motivo que lo impulsó a no iluminar esta circunstancia, el humorista confesó: “En ese momento, preferí no decir nada porque mi idea era trascender a partir del humor y no de una tragedia. Yo era un personaje que tenía que traer alegría y tenía que hacer reír. No podía estar diciendo: '¡Miren lo que me hicieron!' Porque era sacarme la nariz de payaso".

El momento en que Fredy sufrió la agresión en Cuba.

Además de las marcas en su anatomía, todo eso lo hundió en una complejidad para moverse libremente, dado que reveló: "Nunca lo dije y me acuerdo que Carlos Sául Menem, en aquel momento, se enteró de lo que había pasado, hicieron la denuncia y me restituyeron la credencial al otro día. Así pude seguir trabajando. Me había quedado varado en la Isla Margarita porque me habían sacado el pasaporte, me sacaron todo. Me quedé solo en la isla, en una ruta. Me tuvieron que ir a buscar".