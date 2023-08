Yanina Latorre sorprendió a sus compañeras de LAM al revelar cuál fue su primer auto

Un llamativo momento se vivió este jueves en LAM (América) cuando las panelistas recordaron a qué edad empezaron a manejar, y cuáles fueron los primeros autos que tuvo cada una de ellas. En este contexto, Yanina Latorre sorprendió a sus compañeras al mencionar la marca de su primer vehículo.

El ida y vuelta comenzó cuando Ximena Capristo contó que le llevó solo 18 minutos llegar al estudio de LAM. "Soy re prudente, vine a 120 por la [Autopista] Panamericana. Manejo desde que soy chica, desde los 18 años y antes también”, contó la exintegrante de Gran Hermano.

Entonces, el conductor Ángel de Brito quiso saber cuándo empezaron a manejar las panelistas de LAM. “A los 18. Yo manejo muy bien, soy muy fierrera. Me compré el auto a los veintipico porque venía desde Quilmes en bondi. Aprendí a manejar al principio era un desastre y ahora muy bien”, comentó Nazarena Vélez.

Por su parte, Marixa Bali aportó: “Yo empecé con el karting a los cinco en el Italpark con autorización de mi papá. A él le gustaban mucho los fierros”. Luego, la panelista sumó: “Primero le robé el auto a papá un día y casi me mata y el primero que me compré fue un Daiet Sucuori que estaba todo destartalado, que era para lo que me alcanzaba con mi sueldo y mi sudor. Era celeste, que le decíamos ‘El Truenito’. Se le salían las ruedas, un desastre. Se le salía el chasis”.

Finalmente, fiel a su estilo, Yanina Latorre deslizó: “El primer auto propio, propio… Bueno, botinera. Un BMW”. Tras las risas y aplausos de sus compañeras, la emblemática integrante de LAM agregó un latiquillo.

“Botinera, amor, las maté”, finalizó Yanina Latorre en medio de las anécdotas sobre los primeros kilómetros al volante de las integrantes del ciclo de Ángel de Brito.