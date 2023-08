Quién es la periodista que se peleó con Viviana Canosa

Hace poco más de un año, Viviana Canosa protagonizó un duro cruce con Romina Scalora, a quien acusó de mercenaria por una imagen que se viralizó en redes sociales. La joven que trabaja en el programa de radio de María O’Donnell hizo su descargo y decidió no continuar con la pelea.

Tremendo: así surgió el cruce entre Viviana Canosa y Romina Scalora

Todo comenzó con una entrevista que María O’Donnell le hizo a Santiago Cafiero en el marco de De acá en más, el programa que la periodista y escritora conduce en Urbana Play. La misma se dio en marzo del año pasado y trascendió debido a un polémico dicho del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien se refirió a Jorge Lanata con un insulto en inglés.

Romi Scalora trabaja en el programa de radio de María O'Donnell - Fuente: Instagram Romina Scalora (/laromiscalora)

Las reacciones en el estudio de Urbana Play fueron de incredulidad, y una de las que más sorpresa demostró fue precisamente Romina Scalora, quien se desempeña como columnista. Su reacción fue registrada con una imagen que se viralizó en redes sociales y la misma llegó hasta Viviana Canosa, quien salió a defender a Lanata y a lo que ella calificó como “libertad de expresión”.

Tanto en su cuenta de Twitter como en su programa de televisión, Viviana continuó con los ataques y calificó a Scalora como “mercenaria”. Luego, la periodista que también trabaja como humorista dio su propia versión de los hechos.

Mirá el descargo de Viviana Canosa:

Esto es lo que dijo Romi Scalora sobre los ataques de Viviana Canosa

“Yo me estaba riendo porque no podía creer que el canciller se pusiera a hablar en inglés. Cuando él dijo la palabra nos la tuvieron que explicar porque no la habíamos entendido. Yo ahí me quedé y es entonces cuando hacen el recorte de la imagen que se viraliza”, dijo Romina para comenzar.

Luego, Scalora destacó que María O’Donnell hizo un descargo sobre la situación, en el que ella también hizo sus comentarios, y que el mismo no se había viralizado de la misma manera en que la imagen con su reacción. “Recibí durante todo el día expresiones sobre mi condición de mujer, miles. Pero bueno, no es una cuestión de victimizarme. Yo comprendo que esto forma parte, lamentablemente, de la violencia que se maneja en redes”, agregó.

Acerca del ataque por parte de Viviana Canosa, dijo que no podía decirle nada ya que la presentadora de 52 años la tiene bloqueada hace tiempo en redes sociales. Para finalizar, dejó en claro su postura y manifestó que “agarrarse de una imagen y decir que (alguien) es un mercenario habla más del otro que de mí”.