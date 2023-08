Revelan el acuerdo íntimo que hizo Fátima Florez con Javier Milei

El sorpresivo romance entre Fátima Florez y Javier Milei generó fuertes repercusiones en el mundo de la política y el espectáculo. Como era de esperarse, durante la jornada del lunes varias voces especularon sobre una posible movida de prensa para favorecer la campaña del candidato a Presidente de la Nación por La Libertad Avanza.

En este contexto, la humorista protagonizó la tapa de la revista Caras y brindó una entrevista exclusiva donde reveló el pacto íntimo que hicieron junto al economista para asegurarse que prospere la relación y no se vea afectada por la exposición pública de ambos. Según contó Fátima "no hablan de política y se conectan desde el humor". Además, aseguró que conoció a un hombre maravilloso y cariñoso con el que tiene una conexión espiritual muy grande.

La portada de la revista Caras con Fátima como protagonista.

Recordemos que ambos se conocieron personalmente en diciembre de 2022 cuando estuvieron de invitados a la mesa de Mirtha Legrand. Autoproclamada como "celestina" del romance, la diva de los almuerzos no ocultó su sorpresa ante la confirmación de la noticia. En diálogo con TN Central, La Chiqui expresó: "Cuando me enteré no podía creerlo, me alegra".

"No me di cuenta en ningún momento. Vi el momento en que se conocen en la mesa, todo cordial como es siempre, pero no me di cuenta del futuro romance. Cuando me enteré no podía creerlo, me alegra por el bien de los dos. Me enteré por televisión", agregó sobre aquel encuentro en su programa.

"Fátima estaba preciosa ese día, yo se lo dije varias veces, pero Milei hablaba de política. Hay momentos de Milei en ese programa que no se pueden perder, hoy es el hombre del momento en la Argentina. Habla de los padres... pero del romance nada", recordó.