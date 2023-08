El duro descargo del ex de Fátima Florez tras confirmarse el romance con Javier Milei

La confirmación del romance entre Fátima Florez y Javier Milei despertó fuertes repercusiones en el ambiente de la político y el espectáculo. La noticia de la relación amorosa que estarían protagonizando hace casi dos meses la humorista y el candidato a presidente por La Libertad Avanza dejó mucha tela que cortar.

En este contexto, en las últimas horas rompió el silencio Norberto Marcos, el exmarido de Florez, con quien estuvo casado durante 20 años hasta que anunciaron su separación hace unos meses.

En diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), el productor teatral se refirió a cómo se encuentra luego de enterarse del romance de su ex con el líder libertario. "Me cuentan que él ayer se fue a hacer chequeos médicos. Él me dice que me quede tranquila, está todo muy bien, pero vieron que tuvo ese problema del corazón y no está pasando su mejor momento, o sea su estado de salud es endeble", comenzó contando Paula Varela.

Fátima Florez junto a su ex marido Norberto Marcos.

Pero, a pesar de que Marcos no quería hablar del tema, Varela reveló que el productor no la estaría pasando bien. "Dice que él está comiendo, por ejemplo, y de la nada llora".

Finalmente, la panelista desmintió la versión que hizo trascender la humorista en diálogo con LAM cuando Ángel de Brito le había preguntado por la reacción de Norberto ante este inesperado romance y ella contestó: "Se lo conté yo porque ya lo habíamos habilitado a la prensa. Obviamente, antes le avisé a mi ex marido, con tiempo anticipado", había dicho la imitadora aunque la versión de Marcos la contradice.

Fátima Florez y Javier Milei durante su participación en el programa de Mirtha Legrand.

"Es mentira que Fátima lo haya llamado, se enteró por los medios, y para él fue un baldazo de agua fría", agregó Varela de manera contundente. "Lo que me dicen personas cercanas es que Fátima sabía que si se lo decía, Norberto la iba a sacar a pasear", concluyó.