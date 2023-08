Marina Calabró se arrepintió de una filosa declaración sobre Florencia Peña

En un extenso móvil con LAM (América), Marina Calabró se sinceró sobre sus frecuentes críticas Florencia Peña y Marcelo Tinelli aunque también reconoció que hace unos días hizo un declaración desafortunada respecto a la actriz.

"¿Por qué la odias a Flor Peña?", preguntó sin rodeos el conductor Ángel de Brito. Entonces Marina Calabró admitió que se equivocó recientemente al revelar que Florencia Peña no terminó el colegio secundario. "No, no la odio, y lo que quiero aclarar es que estuve mal. No tendría que haber dicho eso", remarcó la periodista.

En tanto que sobre las críticas que recibió por haber hablado de los estudios incompletos de la actriz, Calabró hizo un mea culpa al argumentar: "Era indefendible, y tiene razón ella. Una reina que ni siquiera se enojó, porque otra se enoja y con razón. Mirá que de todas las cosas que he dicho, esta era la única que tenía una razón válida para enojarse y no se enojó".

Luego, fiel a su estilo, Marina Calabró reanudó con picardía sus dardos contra Florencia Peña al enfatizar: "Se enojó cuando critiqué el casting de Got Talent y ni siquiera lo hizo ella... Esta mujer me enloquece".

En tanto que retomando su arrepentimiento por lo dicho, la especialista en espectáculos subrayó: “Lo del secundario estuvo de más, si uno pudiera retirar lo dicho, en este caso lo haría. No fue algo premeditado. Ni siquiera compartimos curso, ella era bachiller y yo comercial. Cuando digo que ella laburaba un montón, era una recontra figura en ese momento, es lógico que no tuviera margen”.

Poco después, en la charla, Ángel de Brito le preguntó a Marina Calabró: "¿A quién te fumás menos, Flor Peña o Marcelo Tinelli?". Sin esquivar la respuesta, la periodista reconoció que suele ser filosa con ambos. "Reconozco que un poco alquilados los tengo", admitió respecto a sus críticas a la actriz y el conductor.

Marina Calabró recordó que el programa que condujo el año pasado Florencia Peña le pareció "un horror". Foto: Captura TVl.

Acto seguido, Marina Calabró reconoció que Florencia Peña "está entre las tres mejores comediantes de la Argentina", pero recordó que el programa que la artista conducía el año pasado, LPA, le pareció "un horror". En este sentido, remarcó que no se trata de algo personal contra la actriz, sino que ella opina con libertad sobre valora o no de la televisión.