La reacción de la cantante Daniela cuando le preguntaron por el romance entre Javier Milei y Fátima Florez

La confirmación del romance entre Javier Milei y Fátima Florez sorprendió a más de uno. En este sentido, fue Daniela Mori, ex pareja del líder libertario, quien se refirió a la inesperada noticia .

"¿Qué te puedo decir yo de esto? Primero, ante todo: estoy feliz", expresó la cantante durante un móvil con LAM (América TV). "Yo a Javier lo quiero muchísimo. Fue una relación muy linda. Estamos separados hace cuatro años. Quedamos amigos. Me estoy enterando ahora, estoy súper contenta", agregó.

Luego, se tomó su tiempo para elogiar a la humorista: "Fátima me parece una mujer estupenda. Me la he cruzado en programas y también he ido a ver su espectáculo, me parece una mujer talentosísima y encima me parece muy buena persona".

Daniela junto a Javier Milei.

"La felicidad de él también es mi felicidad. Tengo los más puros y sanos sentimientos con él. Los tuve, los tengo y los tendré siempre como una ex", agregó sobre lo que siente en estos momentos ante la noticia del romance.

Por último, agregó: "Javier se merece una buena relación y una muy buena mujer a su lado. Aparte de su hermana, que es la mano derecha, la mano izquierda, la que lo apoya, pero que tenga un gran amor. Todos tenemos que tener un gran amor".

Recordemos que la humorista y el economista se conocieron en diciembre del año pasado cuando coincidieron en el programa de Mirtha Legrand. Él pidió el teléfono de ella para ir a ver su espectáculo y desde entonces permanecieron en contacto, aunque ella estaba en pareja con Norberto Marcos, de quien se separó en marzo de este año luego de 22 años.