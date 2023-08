El fastidio de Natalia Oreiro cuando le preguntaron por el romance con Benjamín Vicuña

Natalia Oreiro estuvo en los últimos días en boca de todos los medios luego que se volviera a hablar sobre un supuesto romance entre ella y Benjamín Vicuña.

Todo comenzó cuando Pampita reflotó aquel durante su participación al aire de LAM (América). El motivo por el que los usuarios recordaron el escándalo fue porque la modelo contó que hay una actriz con la que no trabajaría, ya que nunca la pudo perdonar. "No tuvo empatía de mujer a mujer", explicó.

Benjamin Vicuña, Natalia Oreiro y Joaquín Furriel protagonistas de "Entre Caníbales".

Luego, en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), la modelo fue contundente: "Me arrepentí porque no estoy en esa etapa de mi vida, de estar en conflicto, o de que se hable en los programas de cosas del pasado. No era la idea. Contesté una pregunta y me equivoqué porque yo conozco cómo es el medio y debería haber sabido que se iba a armar lío. Pequé de inocente. Sirve de lección para no volver a pisar el palito nunca más", expresó.

En este contexto, en las redes sociales se viralizó un vieja entrevista de aquel momento, donde la actriz respondió si realmente pasó algo con el actor chileno durante las grabaciones de Entre Caníbales.

En esa entrevista para DDM, Ángel de Brito le preguntó por las versiones de romance con el galán chileno. "El año pasado te inventaron una cosa bastante complicada, lo del romance con Vicuña, ¿qué te pasó en ese momento?", le consultó el periodista. "Sí, y un embarazo... muchas cosas. Lo de Vicuña era más complicado porque era un tipo casado y encima eran compañeros de trabajo. Encima está Pampita del otro lado.", remarcó Ángel.

En ese momento, Natalia expresó: "Con los años aprendés a seguir tu camino, no tengo mucho más para hacer. Nuestro trabajo es de mucha exposición muy fuerte. A veces me engancho, no es que no me importe, que pasa por la vida y eso no te hace mella".

Benjamín Vicuña y Pampita.

Finalmente, la actriz expresó que nunca le interesó ventilar aspectos de su vida privada. "Siempre que doy una nota, desde que soy chica, siempre me avala un trabajo para promocionar. No soy de las personas que hacen una nota para hablar de su vida privada, con lo cual, es inevitable que todas estas cosas sucedan. Los vínculos son fuertes (en la novela que hizo), los personajes (por ella y Vicuña) también lo son y muchos casos traspasan la pantalla, eso quiere decir que el público lo recibe como algo real", concluyó.