La picante advertencia de Marina Calabró a Florencia Peña a días del debut de Got Talent Argentina

A días del estreno de Got Talent Argentina (Telefe), Marina Calabró aseguró que según sus fuentes el casting de participantes fue "flojo". En respuesta, Florencia Peña, integrante del jurado del ciclo que debuta el próximo lunes acusó a la periodista de "trabajar con maldad".

Ante el comentario de la actriz, Marina Calabró deslizó en su columna en el programa Lanata sin filtro (Radio Mitre): "Ay Dios, yo no sabía que había sido la encargada de casting, porque se lo tomó personal como si hubiera sido a ella la crítica".

Luego la periodista redobló sus dardos contra Florencia Peña y advirtió: "Si el casting era brillante, no es tu mérito Flor. Si el casting es horrible, no es tu desmérito Flor. Tu laburo será debidamente observado el lunes cuando debuten".

Además, Calabró ironizó sobre Peña: "Puede ser que me conozca bien, no se olviden que fuimos al colegio juntas. Ella un año atrás mío, pero en realidad no es un año más chica, creo que hubo un temita con que no pudo pasar en tiempo y forma".

Florencia Peña regresa a la televisión tras su fallido programa LPA. Foto: Captura TV.

Finalmente, Marina Calabró reconoció que Florencia Peña trabaja en los medios desde pequeña, situación que le complicó terminar sus estudios en la escuela secundaria. "Ella labura desde muy chiquita. Es más, creo que no se recibió, pero no importa. Igual no es un carpetazo, estoy reconociendo el mérito de una niña que tan pequeña ya trabajaba, era una estrella, y no necesitó de la educación formal para progresar en la vida porque su talento se impuso sobre todo", argumentó la especialista en espectáculos.