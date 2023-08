Wanda Nara se grabó sin maquillaje y dejó en evidencia su agotamiento físico

Mientras disfruta de estos días en Turquía junto a Mauro Icardi y sus hijos, Wanda Nara publicó un video en las redes sociales que generó algo de preocupación en sus seguidores, dado que se la pudo ver muy agotada.



La empresaria y conductora de Masterchef se grabó sin maquillaje y ella misma reconoció lo evidente de su cansancio físico. “Mi cara de cansada, pero quería meter TikTok de sábado”, expresó. De fondo sonaba la canción “Where she goes”, de Bad Bunny.



Antes de partir rumbo a Turquía, país donde desarrolla su carrera Mauro Icardi, Wanda Nara había comenzado un tratamiento médico debido a su problema de salud, del cual aún no dio detalles.



Sobre el diagnóstico de Wanda Nara habló Ángel de Brito, quien contó en LAM que mantuvo una conversación con la empresaria y conductora, en la cual le confirmó que está enferma y que en su momento hablará ella misma.



“Wanda me confirmó la enfermedad que está atravesando con nombre y apellido, pero sigo eligiendo que lo diga ella. Lo va a contar ella misma cuando esté más tranquila y cuando vuelva a Buenos Aires”, explicó el conductor de LAM.

Wanda Nara subió un video sin maquillaje y evidenció su cansancio físico. Foto: captura de video.



“Todos están en shock. Esa es la palabra que utilizó”, agregó Ángel de Brito, en una forma de explicar por qué aún no se expresó al respecto públicamente. Hay que recordar que se generó una fuerte polémica cuando Jorge Lanata contó al aire que Wanda Nara tendría leucemia.



“Fue duro, porque me enteré por la tele. Nadie me decía. No me confirmaban el diagnóstico. El análisis, el resultado y el diagnóstico me llegó el jueves pasado. Antes de la biopsia nunca le confirman a nadie”, le dijo Wanda Nara a Ángel de Brito.