PASO 2023: filtran las fotos del DNI de los famosos sin filtros ni maquillaje

Como sucede en cada elección importante, volvieron a viralizarse las fotos del DNI de varios famosos. Este domingo 13 de agosto no fue la excepción. Ni bien comenzaron las Elecciones PASO 2023, los usuarios recordaron aquel recordado hilo de Twitter.

Así, figuras como Wanda Nara, la China Suárez, el Chino Darín, Marcelo Tinelli, Florencia Peña, Gimena Accardi, Nicolás Vázquez, Isabel Macedo y Nicole Neumann, entre otros, volvieron a ser tendencia en la red social de la X.

Cabe señalar que la gran mayoría de los famosos antes de publicar alguna foto en sus redes, utilizan filtros para mejorar la apariencia de su imagen. Algo que claramente no sucede a la hora de fotografiarse para el documento de identidad, donde no hay iluminación necesaria y el famoso no tiene ningún control sobre el resultado final de dicha imagen.

Zaira Nara, Wanda Nara y Nazarena Vélez.

Pablo Echarri, Chano Moreno Charpentier y Nancy Dupláa.

La China Suárez, Lali Espósito y Peter Lanzanni.

Guillermo Francella, el Chino Darín y Marcelo Tinelli.

Barbie Vélez, Amalia Granata y Cinthia Fernández.

Recordemos que en 2015, durante las elecciones presidenciales, se hizo viral la cuenta @LaFotoDelDNI, cuenta que dio a conocer las fotos del documento de distintas personalidades del mundo del espectáculo.

Luego de la repercusión que generó el hilo, muchos famosos se tomaron con humor lo sucedido. "Impresionante lo despeinada que estoy", había comentado Accardi.

Por su parte, el hijo de Ricardo Darín también hizo una broma: "Ahora entiendo por qué siempre me para la Policía Aeroportuaria".

También aparecen en el hilo del Twitter otros famosos: Carina Zampini, Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, Paula Chaves, Jey Mammon, Carmen Barbieri y José María Listorti.