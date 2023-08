La contundente reacción de Julieta Poggio al ver a su ex novio con otro hombre

La participación de Julieta Poggio en Gran Hermano le cambió la vida. La joven fue una de las participantes más queridas del reality de Telefe y terminó como finalista. Pero la fama también le jugó una mala pasada en lo personal.

Luego de un año de relación con Lucca Bardelli, la participante decidió ponerle fin a su relación. Desde antes de la separación, Julieta fue vinculada en varias oportunidades con Marcos Ginocchio, ganador del reality, aunque ambos negaron estar saliendo. Por su parte, Lucca tuvo un acercamiento a Candela Lecce, la chica que dijo haber tenido un affaire con Mauro Icardi.

Y en las últimas horas, Bardelli volvió a ser noticia luego de publicar una foto a los besos con otro hombre. Como era de esperarse, la imagen se volvió viral. En este contexto, Julieta se mostró indignada mientras estaba al aire en Fuera de Joda, el programa que comparte con excompañeros de la casa.

"Yo la vi. Sin comentarios al respecto estoy. ¿Qué voy a decir? Porque si tengo que decir algo…mejor no digo nada. Me callo la boca. La dejamos ahí mejor", sostuvo Poggio. Quien sí opinó al respecto fue Lucila Tora Villar. "En realidad lo está haciendo para que hablemos de él, porque no tiene ningún talento y no estuvo en Gran Hermano, solo fue espectador. Cree que es mejor subir algo de contenido y que se lo levanten, pero le va a durar un mes", sostuvo.

Pero Lucca decidió responderle a su ex y también a Lucila a través de sus historias de Instagram: "Tora, en ningún momento hice lo de la foto para que vos, ni para que nadie hable de mí. Literalmente lo hice jodiendo con un amigo y la subí 30 segundos. Él me dijo ‘no la subas’ y la subí jodiendo, etiquetándolo, porque estábamos hablando, y lo hice para que la vea", remarcó.

"Alguien le hizo screenshot y se viralizó. Mala leche, ya está. Me chu… un huevo que se viralice esa foto y a mi amigo también", agregó. "Que salgas a bardearme en público... Que salgas a decir que soy un mamarracho, que quiero que me vean porque no tengo talento porque no entré a Gran Hermano. Tampoco me parece un talento entrar a Gran Hermano. Tampoco me postulé para entrar", disparó contundente.