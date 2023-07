Tini de Bucourt contó que la operaron de cáncer y dio detalles de su salud

A finales de 2022, Tini de Bucourt se enteró de que padecía cáncer de ovario a raíz de unos estudios de rutina. A la lógica preocupación le siguieron meses de tratamiento, mucho trabajo personal y acompañamiento familiar hasta que el momento llegó: Tini entró al quirófano y, en las últimas horas, contó cómo está de salud tras la operación.

"Llegó y ya pasó el gran día. Otro importante paso logrado. La cirugía fue un éxito. Gracias doc y equipo por tanta empatía", indicó Tini de Boucourt en su perfil de Instagram, donde publicó una serie de fotos con sus familiares más cercanos, quienes estuvieron con ella al pie del cañón.

Su hija Cecilia, por ejemplo, viajó desde Nueva York, donde vive, para estar presente en todo el proceso. "¡Me cuida sin parar! ¡Y es tan sanadora! Buena onda, siempre", destacó Tini, quien también mencionó a Juan Cristian, su hijo menor.

"Les comparto que todo salió más que bien. Mi cirugía fue el martes a la tarde noche y ayer jueves de mañana, ya en casa. Estoy muy contenta, casi sin dolor, disfrutando a los míos y agradecida a todos ustedes por tanto cariño", expresó la ex modelo que ahora se dedica a dar charlas motivacionales, volcada al mundo espiritual.

Tini y su marido, luego de operarse de cáncer de ovario. Instagram Tini de Bucourt.

En este sentido, Tini pudo rescatar lo positivo de esta experiencia con la enfermedad: "Me hace muy feliz que este `viaje´, como yo lo llamo, haya generado tanta unión y sobre todo conciencia de qué todo, y en el momento menos esperado, puede cambiar".

A la vez, De Bucourt agradeció las buenas vibras de parte de su comunidad y así lo hizo saber: "Me llena de vulnerabilidad sentir tanta dedicación hacia mi y como todos los que acompañan lo revelan como un gran honor porque aprenden mucho haciéndolo. Gracias por eso".

Tini de Bucourt rescató la oportunidad que le dio el cáncer

Recientemente, Tini se abrió y habló a fondo sobre su cáncer de ovario en un mano a mano con María Laura Santillán para Teleshow. “Vivo con naturalidad esta enfermedad que a mucha gente le da tanto miedo. Y de esto me gustaría hablar”, indicó en la entrevista.