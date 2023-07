La inesperada confesión de Yanina Latorre sobre el hermano de Silvina Luna

Silvina Luna continúa internada en terapia intensiva del Hospital Italiano. Su estado de salud sigue siendo muy delicado. En este sentido, el día viernes el nosocomio emitió un parte médico: "La paciente Silvina Luna ingresó el 13 de junio de 2023 al servicio de Terapia Intensiva de este Hospital por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal con necesidad de soporte ventilatorio", informa el documento. "Actualmente, se encuentra respirando por sus propios medios con signos vitales estables. Su pronóstico es reservado".

En medio de este clima, Silvia Freire habló en múltiples programas donde, presentándose como amiga de la modelo, dio detalles sobre su internación. Pero, luego de sus declaraciones, no solo fue desmentida por Ezequiel Luna, hermano de la ex Gran Hermano quien afirmó que no eran amigas, sino que se filtró un video que muestra a una de las integrantes del círculo cercano de Silvina increpándola en la puerta del centro de salud.

Ezequiel junto a su hermana Silvina.

Tras la polémica, Yanina Latorre dio información en LAM (América) sobre el hermano de Luna: "Él está muy triste, empezás a ver todo el circo de que soy la amiga, medité o si estaba en la habitación de al lado. Yo lo entiendo al hermano, porque empieza a decir estas son todas las ‘viudas de Silvina’, se empiezan a colgar y cada una da su testimonio. Me parece que es bastante más delicado que para todo eso".

Luego, agregó: "Yo llegué a escuchar en una conversación que tuvieron con Silvia, que alguien dijo como que Silvina esta muy sola y el hermano no estaba. Por eso entiendo que se enoje. Luna acá contó que la única persona que la cuidaba y asistía 24/7 es Ezequiel. Y eso es duro. Evitá la nota, más si tu marido tiene el mismo problema que Silvina".

"Además los íntimos amigos no salieron a hablar. Ella es una muy buena mujer, pero se entiende el enojo del hermano. Son los dos muy jóvenes y no tienen familia. Él tiene que tomar un montón de decisiones, tiene a su hermana mayor enferma y a cargo, debe ser muy duro", finalizó la panelista.