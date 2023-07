La condición que le pusieron a Georgina Barbarossa sobre su nieta: “No me deja…”

Entusiasmada, totalmente movilizada. Así camina por la vida Georgina Barbarossa, por la espectacular noticia familiar, que la convertirá en abuela. La conductora tacha los días para el aterrizaje de su futura nieta a este universo y contó algunos detalles de las negociaciones con su hijo.

La animadora de Telefe ya protagonizó un hecho distintivo, cuando explicó en su ciclo matutino del canal líder el modo en que se enteró de la noticia, que surgió como producto de una corazonada, de una especie de visión que se le presentó en su alma.

Tras ese testimonio, Georgina volvió a abordar esta arista de su cotidianidad, este inminente paso a transformarse en abuela en una entrevista en la radio La Once Diez. Ahí, la genial animadora explicó su postura, el rol que intentará desempeñar sin atosigar a los padres de la criatura.

Georgina explicó la condición que le puso su hijo sobre su nieta.

De ese modo, Barbarossa narró la condición expresa, tajante y concreta que le elevó su hijo sobre lo que tiene prohibido llevar a cabo y expresó: “Voy a tener mucho respeto de no meterme en todo, lo único que me pidieron es que no sea todo rosa”.

En ese contexto, la figura de Telefe agregó datos del abastecimiento que ya está acopiando para el aterrizaje de la pequeña en este universo. “También estoy comprando de todo y le estoy tejiendo una mantita”, confesó y añadió: . “Quiero ser la abuela canchera, jugar a todo con ella y que me diga 'abuela', que me encanta”.

Sobre las emociones que borbotean en su panza, en su semblante por la expectativa del arribo de su nietita, Georgina reconoció: “Ahora estoy bajando un toque la ansiedad para relajarme y estar disponible cuando ellos estén cansados, así me la dan a mí para poder descansar”.

Barbarossa y sus dos hijos.

Incluso, Barbarossa se sinceró respecto a un anhelo que revolotea en su consideración sobre su otro hijo. "A mí me parece que mi otro hijo se puede contagiar y querer también uno más, yo lo veo posible. ¡Me encantaría el doblete!”, aseguró.