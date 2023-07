Los datos del programa de Mariana Fabbiani sobre Natacha Jaitt que desataron la furia del hermano de la fallecida mediática

Este miércoles en DDM (América), el programa que conduce Mariana Fabbiani, hablaron sobre el informe relacionado con el peritaje del iPad de Natacha Jaitt. Horas después, Ulises Jaitt, hermano de la fallecida mediática, disparó contra la condutora y su equipo por el abordaje que hicieron del caso.

En el magazine de Mariana Fabbiani comentaron entre otras cosas, cuántas cuentas de correo y redes sociales tenía Natacha Jaitt en el despositivo que fue peritado, así como también la cantidad de contactos y los elementos borrados que lograron ser recuperados. También comentaron sobre los más de dos mil videos que fueron visualizados por los peritos.

En uno de los apartados del informe, el periodista Martín Candalaft leyó sobre la salud de Natacha Jaitt: "18 días antes de la muerte, ella habla con un periodista deportivo y le cuenta que su estado de salud era sumamente frágil. Dice 'mi hígado pende de un hilo'".

Por su parte, en un momento del análisis sobre el informe vinculado con Natacha Jaitt, Mariana Fabbiani aclaró: "Hay muchos famosos nombrados que no vamos a nombrar, pero hay muchos nombres en ese informe".

Indignado por el tratamiento que le dieron a los detalles sobre la vida de su hermana, Ulises Jaitt disparó desde un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece): "Lo de El Diario de Mariana la verdad es que me pareció nefasto, tratar así un tema tan delicado, de una mujer que murió en condiciones espantosas. Yo estoy investigando, todos me escuchan cómo denuncio corrupción, como digo que trucharon la autopsia, que hay un policía que fue parte del plan, que cajonearon la causa".

Al cuestionar el abordaje que hicieron sobre el tema en el programa de Mariana Fabbiani, Ulises Jaitt sentenció: "Si vas a tocar un tema tan delicado, tiene que ser con el familiar que investiga, que soy yo, ahí presente. Por una cuestión de respeto, y tampoco me consultaron si podían dar información de charlas de Natacha con un periodista por unas cuestiones de salud".

A la hora de cuestionar a Mariana Fabbiani por lo que consideró fue una falta de empatía con Natacha Jaitt, Ulises disparó: "Mariana Fabbiani cuestionó a Lanata que estuvo mal en dar la información de la salud de Wanda Nara, pero a Candalaft no lo cuestionó cuando estaba hablando de la salud de Natasha. No lo cuestionó, no preguntó si me pidió permiso para dar esa información. Entonces... ¿cómo es, Marianita? ¿Cómo es? ¿manejás una doble moral? ¿Es una moral selectiva la tuya, Mariana?".

Finalmente, y tras asegurar que Martín Candalaft contó la información "adulterada", Ulises Jaitt advirtió. "Yo trabajo en los medios, no atiendo un Maxi kiosco. Tengo información, me llega, que estén limpios porque lo que yo me enteré de esa gente lo voy a publicar. Así que vayan sacando la mugre debajo de la cama... En cuanto a mí me llega una mugre soy el primero que la va a publicar por meterse con alguien que no se puede defender, que es mi hermana".