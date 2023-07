Pamela David reveló cómo fue su charla con Alejandro Fantino tras haber asegurado que hace años el conductor no la dejaba hablar en televisión

Hace algunos días, Pamela David generó revuelo al asegurar desde su programa, Desayuno Americano (América), que Alejandro Fantino hace años no la dejaba hablar en televisión cuando trabajaban juntos.

En concreto, Pamela David recordó sus tiempos como panelista de Animales sueltos, y al referirse a Alejandro Fantino, la conductora deslizó filosa: “Me hizo callar programas enteros”. Y ahora, la esposa de Daniel Vila se encargó de aclarar los tantos sobre lo que quiso decir al referirse a su colega, y descartó de lleno una mala relación entre ambos.

Tras reconocer que pasó el fin de semana angustiada por sus dichos sobre Alejandro Fantino, Pamela David reconoció que si hoy hablara desde cómo era ella en 2009 cuando protagonizó aquellos chispazos con el exconductor de canal América, "seguramente lo hubiera tomado personal".

Alejandro Fantino quedó en el ojo de la tormenta por unos dichos de Pamela David. Foto: Captura TV.

Además, sobre la cosificación de las mujeres que pasaban por Animales sueltos en aquel entonces, Pamela David refutó: “También tengo una opinión con respecto a eso. Mis decisiones fueron siempre mías, y me puse en pelotas las veces que quise porque me encantaba mi cuerpo; Nunca me sentí cosificada, al revés, me parecía una obviedad. Hoy no lo haría porque ya me aburrí”.

Finalmente, Pamela David confesó cómo fue su charla con Alejandro Fantino luego de la revelación de ella. La conductora aseguró que su colega le dijo: “No le dediques un segundo a esto”. Tras remarcar que hay muy buena relación entre ambos, la líder de Desayuno Americano reconoció que ahora entiende que la labor de un conductor a veces pasa por dosificar las voces en un programa. “Al margen de eso, quiero encontrarle algo positivo a lo que me pasó. Después de muchos años, entendí que es difícil para un conductor manejar las opiniones. Yo lo sentí así. Hoy, la vida me pone en un lugar donde digo ‘claramente, no era personal’. No estoy haciendo una defensa de Fantino, pero lo entiendo más", se sinceró.