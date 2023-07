El video de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio a los "besos" que revivió rumores de romance

No importa cuánto lo aclaren, los rumores sobre una posible relación entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, dos de los grandes protagonistas de la última edición de Gran Hermano, no tienen fin. Cada interacción entre ambos jóvenes desata comentarios en las redes sociales por parte de los fanáticos del reality, quienes los siguieron durante más de cinco meses, esperando el milagro. Ahora, fue un video lo que volvió a poner el grito del público en el cielo.

Cabe destacar que tanto Juli como Marcos acumularon miles de fanáticos desde el preciso momento en que ingresaron a la casa más famosa del mundo. Jóvenes, lindos, hegemónicos y cismáticos, lograron sobrevivir a cada placa de eliminación y, en el medio de eso, muchos adoradores se ilusionaron con la posibilidad de verlos juntos, es decir, formando una pareja.

En los últimos días, varios exhermanitos viajaron a Córdoba para asistir a distintos eventos y de una de estas noches de diversión salió un registro que reavivó la llama de la esperanza entre quienes bancan el “Marculi”. Sucede que Marcos y Julieta se mostraron muy cercanos en un boliche, con el salteño abrazando cariñosamente a la bailarina, frente a Nacho Castañares.

El video fue compartido en la cuenta de Twitter de LAM, donde alcanzó 130 mil reproducciones. “Marculi muy pegados”, escribieron desde el ciclo televisivo. Por su parte, Juariu, siempre atenta a los famosos, subió una foto del momento, en donde ambos jóvenes parecen estar a los besos. Las respuestas fueron de todo tipo, entre quienes esperan que sea verdad y quienes están cansados de la treta mediática.

“Me parece que para sacarse una foto es normal abrazarse”; “Está agonizando el ship trucho”; “¿Muy pegados? Se acerca a decirle algo en un lugar con la música al palo, deliran más que los fans de estos dos”; “Qué manera de robar con un ship de cuarta” y “Son amigos y nos encanta esa. Ya si hay algo más se sabrá después o quizás nunca, pero amamos esa amistad hermosa”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social del pajarito

.

Semanas atrás, Yanina Latorre aseguró en LAM que los exhermanitos ya estaban embarcados en una relación, al menos casual y de índole sexual. “Se encontraron en el departamento de un productor de Telefe. Y pasaron dos noches juntos. Se tenían ganas y se la sacaron. Estuvieron juntos Julieta y Marcos. En la casa siempre hubo tensión sexual entre ellos. Sé que tuvieron sexo dos veces en ese departamento”, había indicado Latorre, a lo que Ángel de Brito sumó que se estaban viendo a escondidas.

Sin embargo, todo fue negado por los exparticipantes del reality show de Telefé. “Estoy soltero, estoy disfrutando mucho todos los momentos. Con Juli tenemos muy buena relación de amistad. Es una conexión muy linda como amigos. Siempre la vi como amiga y ella siempre me vio como amigos. No somos amigos con derechos, solo amigos”, explicó Marcos en su momento.

Por su parte, Julieta expresó: “Me causa mucha ternura el shippeo. Sé que son como un fansclub que compartimos los dos y es súper lindo. Esa info (la de Yanina Latorre) la verdad no sé de dónde salió, no sé quién la tiró pero no fue así. No fue. Tenemos una relación muy linda y espero que no se cague por todo esto. Nos llevamos súper bien. Yo lo quiero mucho y somos amigos, de verdad”.